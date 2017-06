Guinée: Ambroise Paré - Un père de famille accuse la clinique d'être responsable de la mort de son enfant

Finalement l'enfant était enflé partout (les yeux, les bras... ), donc il était à l'agonie par l'excès d'eau dans son corps et le mercredi à 9h 30 second après mon enfant est décédé " pleure t-il.

Le père de famille, Ibrahima kalil Tounkara, a témoigné les circonstances dans lesquelles son enfant est décédé à la clinique : " le samedi, 27 mai 2017. Je suis arrivé au niveau de l'hôpital mon enfant n'avait absolument rien. Il était question de faire le contrôle de l'enfant . Le pédiatre absent, il a donné des instructions de rencontrer le service d'urgence. ils ont demandés de faire un petit test sur le corps de mon enfant à la recherche des veines pour déshydrater, il a été blessé par tout .Hospitalisé ,ils ont branché le sérum le samedi, dimanche et lundi, en lui donnant des sérums, des paracétamol et autres produits.

