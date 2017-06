Guinée: Les nouveaux agents de santé affectés réclament un semestre de salaire impayé

171 recrues de la santé déployés dans la préfecture de Labé sont sans salaire depuis leur arrivée et accuse la direction préfectorale de croiser les bras sur leur mauvaise fortune.

Excédés ces professionnels de santé ont voulu crever l'abcès pour de bon et à leur nom et sous le couvert de l'anonymat un des leurs a lancé son cri d'alarme à notre rédaction :

« nous avons constaté que les salaires ne sont pas les mêmes dans la prise en charge, si on prend la catégorie médecin il y a une différence de deux cent mille alors que nous sommes tous de la hiérarchie A, même chose que les infirmiers et les ATS. Et le dernier point depuis que nous sommes arrivés sur le terrain nous ne sommes pas payés, les gens souffrent et sont endettés... ..Nous avons d'abord saisi la direction de l'hôpital puis la DPS mais jusqu'à présent ça perdure. »

Joint au téléphone le DPS docteur Hady Bah estime qu'il est sur le coup et juge la réaction de ses employés trop osé :

« chacun a sa manière de penser mais aller jusqu'à dire que les autorités ne font rien je pense que c'est un peu trop car moi en personne me suis déplacé jusqu'à Conakry pour régler ce problème de salaire ,mais il se trouve que les montants sont si importants qu'il faut les virer à la banque centrale et cela doit suivre une certaine procédure... .. »

Complétant ses propos le DPS a aussi estimé que dans les prochaines heures l'agence BCRG de Labé devra être crédité pour que les comptables des hôpitaux puissent verser leur dû aux grognards.

Pour piqûre de rappel ces agents dont il est question se rangent en deux catégories un premier groupe issu du dernier recrutement pour l'intégration de la fonction publique et le second groupe de personnes utilisées lors de la lutte contre Ebola et dont les sacrifices auront permis de retenir les préposés au service du département.

Aussi des informations croisées nous ont permis de savoir que Labé est la seule préfecture à la traine par rapport à ce dossier.