Congo-Kinshasa: Floribert Chebeya et Fidèle Bazana - Sept ans après, leur sang réclame toujours justice

Le 1er juin 2010, deux défenseurs des droits de l'homme étaient assassinés dans l'enceinte de l'Inspection générale de la Police nationale congolaise, mais les zones d'ombre persistent quant à l'identité de l'auteur intellectuel.

Le jeudi 1er juin 2017, l'ONGDH « La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme (VSV) et d'autres associations de la Société civile ont organisé des manifestations publiques marquant la commémoration de l'An VII de l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle Bazana Edadi.

Après le recueillement et la pose des gerbes de fleurs sur la tombe de Floribert Chebeya au cimetière Benseke Futi/Nouvelle Cité, plusieurs allocutions ont été prononcées sur place. Dans sa prière, Mme Thérèse Mujinga a souligné : « Il nous a laissé un combat : la vérité. Que nous puissions continuer à combattre pour la vérité ».

Pour sa part, la sœur aînée du disparu, Adelaïde Chebeya, a commencé par déclarer que c'est un anniversaire au goût du sang, répandu dans les installations de la Police nationale congolaise par le général John Numbi, avec son homme de main le colonel Banza Mukalay. Selon elle, tout était planifié.

Elle a ajouté : « les ennemis de la démocratie ont décidé d'ôter Chebeya du monde des vivants, le général décida de tuer celui qui lui avait sauvé la vie, en lui faisant subir un traitement cruel. Elle a fait savoir que pour Fidèle Bazana, c'était une véritable charcuterie. Pour elle donc, le général John Numbi devait être jugé. Elle a dit que pour la famille Chebeya, il n'y a jamais eu de procès, mais une mascarade.

Elle a revendiqué que toutes les personnes impliquées soient traduites en justice et condamnées, que les familles soient indemnisées par l'Etat congolais. Elle a fustigé les menaces d'intimidation proférées contre Rostin Manketa, actuel directeur exécutif de la VSV.

Son tour venu, le représentant de la famille Bazana s'est écrié : « Sept après, nous lançons une fois de plus nos cris de détresse, et demandons qu'une vraie justice soit faite ». Il s'est ainsi indigné : « Hélas ! Les criminels sont gratifiés et circulent librement sans être inquiétés ». Son vœu : qu'on leur montre l'endroit où le corps de Fidèle Bazana a été enterré. Il a fini par inviter la communauté internationale à demeurer vigilante.

Prenant la parole à son tour, M. Rostin Manketa, directeur exécutif de la VSV, a souligné que la commémoration de cet assassinat est également une occasion de rappeler à l'Etat congolais que conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dont la déclaration des Nations unies du 9 décembre 1998 portant protection des défenseurs des droits de l'homme, que la mission de l'Etat est de protéger les défenseurs des droits de l'homme, et non de les tuer. De même, cette commémoration est aussi un signal fort que les défenseurs des droits de l'homme lancent pour signifier qu'ils ne cèderont ni aux intimidations ni aux menaces de toutes sortes dont ils continuent à faire l'objet de la part de certains officiels et leurs collaborateurs en se servant de l'assassinat de Floribert Chebeya comme un vrai exemple de l'impunité des auteurs des violations des droits des défenseurs des droits de l'homme.

Poursuivre la noble lutte

La VSV continue à fustiger l'allègement de la peine à l'endroit du colonel Daniel Mukalay wa Mateso et l'impunité dont jouit le général John Numbi en sa qualité de suspect N° 1 dans l'assassinat de deux défenseurs des droits de l'homme sous la bénédiction des autorités politiques et judiciaires de la République démocratique du Congo. Il a dit : « Toutefois, nous gardons l'espoir que même si l'Etat congolais refuse de rendre justice à Floribert Chebeya, tôt tard cette justice sera rendue au niveau international ».

Il a renchéri : « Loin de nous décourager face à cette dure épreuve et malgré l'impunité dont continuent à jouir les auteurs et autres commanditaires de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana Edadi, nous réaffirmons ici une fois de plus notre détermination et notre engagement à poursuivre la lutte noble qu'ils ont menée pour la démocratie et le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo ».

A la conférence de presse organisée à la paroisse Notre Dame de Fatima, M. Omar du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a annoncé que Floribert Chebeya a laissé le bagage de la vérité, le bagage de la justice. Ensuite, il a développé les trois aspects fondamentaux de la lutte contre la torture, et les obligations de la RDC en ce qui concerne les droits de l'homme.

Pour lui, Floribert Chebeya n'est pas mort, c'est seulement la matière qui est partie. Il a aussi fait remarquer que depuis 2010, il y a eu un imbroglio judiciaire, et on n'a pas pu mettre la main sur les auteurs intellectuels de ce double assassinat.

Passé à la tribune, Me Peter Ngomo a évoqué l'aspect pénal du procès en faisant remarquer qu'il n'y a que le colonel Mukalay qui est en prison. Il a laissé entendre qu'ils devaient saisir la Cour suprême de justice, mais il n'y avait pas d'argent pour le faire. Il a quand même révélé qu'un autre procès va s'ouvrir au Sénégal.

Au cours de la messe d'action de grâces, le père Robert a dit dans son homélie que pour aller à la vraie vie, il faut passer à la croix, à la souffrance. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour les autres.