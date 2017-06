Congo-Kinshasa: La Société civile dénonce la non-exécution de la lettre de mission 2015-2016

Ayant constaté les faiblesses dans l'exécution de la Lettre de mission 2015-2016 du Ministère de l'Energie et Ressources hydrauliques, la société civile fixe des objectifs majeurs pour 2018.

L'approvisionnement en eau et électricité pose problème en République démocratique du Congo (RDC). Et selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) en RDC, 80% de populations urbaines ont accès à l'eau potable. En milieu rural, c'est de l'ordre de 30%. Selon le rapport national sur l'énergie durable pour tous à l'horizon 2030 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), produit en aout 2013, seulement 1% de la population a accès à l'électricité.

A cet effet, l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale (OLCAC), une organisation de la société civile qui encadre quatre autres Ongs qui travaillent dans le secteur de l'Energie et Ressources hydrauliques (ERH), a identifié les différentes préoccupations spécifiques de la population.

Concernant le secteur d'eau potable en milieu urbain et périurbain, on note entre autres problèmes majeurs : l'incapacité de la Régideso à fournir de l'eau potable à la population ; le déficit de communication de la Régideso vis-à-vis de sa clientèle ; la déserte en eau potable ne répond pas à la croissance rapide de la population ; prix élevé de l'eau ; les mesures d'application de la loi sur l'eau ne sont pas rendues publiques ; la loi sur l'eau non vulgarisée à la population ; le manque de suivi et de coordination des opérateurs dans les zones périurbaines.

Dans le milieu rural, l'OLCAC note un faible accès aux sources d'eau améliorées ; la dégradation des points d'eau et de coordination des opérateurs ; la faible qualité et quantité d'eau fournie à la population.

Faible accès à l'électricité

L'OLCAC et ses partenaires relèvent également quelques problèmes majeurs dans le secteur de l'électricité. Ils constatent que dans le milieu urbain et périurbain, il s'observe entre autres, une incapacité de la SNEL à fournir de l'électricité à la population ; mais aussi, les mesures d'application de la loi relative au secteur de l'électricité qui ne sont pas vulgarisées.

En milieu rural, regrette l'OLCAC, il s'observe non seulement un faible accès à l'électricité, mais aussi, les résultats contenus dans la lettre de mission (LM) du Ministère de l'ERH ne reprennent pas certains des besoins réels de la population.

De ce qui précède, la société civile fait quelques recommandations pour les lettres de mission 2017-2018. Notamment : l'amélioration de la fourniture en eau et en électricité améliorée à 10% d'ici 2018 ; le coût de l'eau et en électricité adapté au pouvoir d'achat de chaque citoyen d'ici 2018 ; les mesures d'application de deux lois relatives au secteur de l'électricité et de l'eau rendues publiques et mises en œuvre d'ici 2018 et le taux d'exploitation des énergies renouvelables amélioré à 10% en milieu urbain d'ici 2018.