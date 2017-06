Congo-Kinshasa: Sept ans d'attente

La Côte d'Ivoire a été élue, vendredi 2 juin, membre non permanent du Conseil de… Plus »

Il est temps que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et ce serait un signal fort non seulement pour l'affaire Chebeya, mais également pour toutes les autres affaires similaires passées sous silence. La vérité sur la tragique disparition de Chebeya est réclamée pour donner la preuve qu'une justice d'équité fonctionne en République démocratique du Congo.

7 ans après, la douleur des membres de familles demeure vive. L'action de leurs proches réclame que justice soit faite à Fidèle et Floribert brutalement arrachés à leur affection pour des raisons que seule une justice indépendante et équitable pourrait élucider.

7 ans après, le procès organisé à ce sujet s'est révélé une parodie de justice. Les auteurs, complices et commanditaires de ce double meurtre n'ont jamais été châtiés, pas plus que leurs motivations réelles à la base de cet odieux assassinat. Et les familles n'ont jamais reçu aucun geste de repentance, ni de réparation de la part de l'Etat congolais, co-accusé dans cette funeste affaire.

