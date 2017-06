Le secrétaire du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire (PCRCI) a tenu une conférence de presse le mercredi 31 mai 2017 à son siège à Williamsville dans la commune d'Adjamé, sous le thème la situation politique nationale.

Selon Achy Ekissi, secrétaire général du parti, la situation politique actuelle que traverse le pays, aujourd'hui, est préoccupante pour le peuple. « La Côte d'Ivoire est bord du gouffre : faillite des finances publiques, incapacité de faire face aux revendications sociales, insécurité grandissante, risque de guerre civile », a-t-il déclaré. Et d'ajouter que « Le pouvoir Ouattara se targue de réaliser un taux de 9% à 10% depuis 2013 et nous apprenons que le Conseil des ministres a adopté le projet de loi des finances depuis le 10 mai 2017 rectificative du budget de l'année 2017 et cela prévoit une baisse de 53 ,8 milliards de francs CFA au budget national. Cette baisse est justifiée par la baisse du prix du cacao, l'augmentation du prix du pétrole brut et la prise en compte des revendications sociales. Nous avons constaté que la sécurité des Ivoiriens n'est pas assurée et nous sommes livrés aux bandits communément appelé "Microbes" et aux hommes en armes que le pouvoir en place n'est pas capable de gérer.

Le peuple vit dans la peur car tous les jours de nombreuses personnes sont agressés et dépouillées de leurs biens, les révoltes à répétition des hommes en armes qui réclament les primes de guerre et déjà plus de 42 milliards sont payés. », a-t-il souligné. Pour clore son propos le secrétaire général de PCRCI, Achy Ekissy appelle tous les travailleurs de Côte d'Ivoire que ce soit les ouvriers, les fonctionnaires et les paysans à s'unir autour du PCRCI enfin d'obtenir de meilleures conditions de vie, la lutte pour la souveraineté, les libertés, la démocratie et la paix. « J'interpelle les militants et le peuple de Côte d'Ivoire que le PCRCI aura son candidat en 2020 pour sauver la Côte d'Ivoire du péril dans lequel le RHDP veut nous entrainer. »