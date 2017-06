Congo-Brazzaville: Conservation de la nature - Le WWF renouvelle son partenariat avec des ONG congolaises

Ce cadre de collaboration rentre dans le nombre des stratégies du Fonds mondial de la nature, de promouvoir la conservation et la gestion durable des ressources naturelles en faveur des communautés locales et peuples autochtones à travers une collaboration formelle entre le bureau de cette ONG internationale en RDC et les associations environnementales congolaises.

Le Fonds mondial de la nature (WWF) a renouvelé, le 2 juin 2017, sa collaboration avec la société civile congolaise. Un accord-cadre de partenariat avec dix-huit ONG congolaises actives dans le domaine de la conservation de la nature et de l'environnement a été signé dans les locaux de l'Observatoire satellital des forêts d'Afrique centrale, à Gombe.

Dans le nombre de ces ONG congolaises signataires de ce partenariat, quatorze ont déjà travaillé avec le WWF alors que pour les quatre autres, c'est la première signature de ce genre de collaboration avec le WWF.

Atteindre les objectifs du plan stratégique

Pour atteindre les objectifs de son plan stratégique 2016-2020, le WWF-RDC établit une collaboration avec plusieurs organisations de la société civile congolaise qui partage avec lui une vision commune en matière de conservation et de gestion durable des ressources naturelles. Déjà, l'ONG internationale avait signé un mémo de collaboration pour cinq ans, de 2011 à 2016, avec 21 organisations congolaises puis avec 23 organisations. Ce cadre de collaboration ayant expiré l'année passée, le WWF s'est résolu à renouveler le partenariat pour l'échéance 2017-2021, pour les unes, et d'intégrer d'autres nouvelles ONG dans ce cadre de collaboration.

Pour le Directeur de Conservation de WWF-RDC, Bruno Perodeau, dans le cadre de ce partenariat, « chacun devra jouer sa partition ». « Il s'agit de renouvellement du contrat à quatorze anciennes organisations de la société civile congolaise, et de nouer des nouveaux partenariats avec d'autres dont quatre ONG féminines », a-t-il expliqué. Cette action vise, à l'en croire, de renforcer le programme de conservation de WWF en RDC notamment dans l'investissement dans la forêt et l'agriculture ainsi que la promotion des énergies renouvelables. Nous voulons, a-t-il dit, qu'il y ait un continuum créé au niveau de la base jusqu'au niveau national. « Toujours dans une collaboration ouverte, transparente et respectueuse des uns et des autres mais aussi orientée au renforcement des capacités des partenaires que ce soit ceux que nous appuyons mais aussi les capacités du WWF comme organisation, qui a pour but la conservation de la nature et comme stratégie, de travailler en étroite collaboration avec les représentants de la société civile, des ONG nationales œuvrant dans les domaines de la conservation et de l'environnement, pour renforcer notre capacité comme organisation », a expliqué le directeur de Conservation du WWF-RDC. Pour Bruno Perodeau, en effet, le WWF a tenu à travailler avec les organisations qui sont performantes car, l'ONG international est également tenue aux résultats.

Une approche nouvelle

Pour le directeur national de WWF-RDC, Jean-Claude Muhindo, cette ONG nationale a modifié son approche. Si autres fois, a-t-il dit, c'était une organisation qui mettait moins le poids sur l'implication communautaire, aujourd'hui, c'est le contraire. « Il est temps de constituer une force capable de se souder et amener les gouvernants à rester stables dans leurs décisions », a-t-il dit, relevant par exemple le cas du retrait des USA de l'accord de Paris sur le climat. C'est dans ce cadre, a-t-il expliqué, que le WWF globalement se dit que par rapport à la problématique qui le guette, il est petit s'il se considère individuellement. « Notre force, c'est dans le partenariat », a appuyé Jean-Claude Muhindo. À l'en croire ce partenariat doit être noué avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui maîtrisent les vraies questions qui se posent au niveau de la gouvernance des ressources naturelles. Ces partenaires ne sont pas ceux qui regardent cette problématique de loin mais ceux qui la vivent, ceux qui partagent avec les communautés les mêmes valeurs liées à la gestion des ressources naturelles.

De l'avis du directeur national de WWF-RDC, cette organisation internationale s'engage à avancer dans cette dynamique de renforcement des capacités de la société civile, pour lui permettre d'aller là où elle (le WWF) ne peut pas arriver. « Ensemble, nous constituons cette force qui peut crier là où les autres ne peuvent pas parler », a-t-il souligné, avant de conseiller à ces ONG partenaires de rester dans leur domaine, qui est la conservation, et d'éviter à être impliquées dans des trafics illicites de certains produits ou dans des actes prohibés ou répréhensibles.

Les ONG congolaises signataires de ce partenariat, représentées par le coordonnateur du GTF, Dieudonné Ngoyi, ont salué la marque de confiance du WWF et cette vision partagée. Elles ont également noté que le travail de WWF a permis de renforcer les capacités de la société civile congolaise et d'améliorer le travail des organisations environnementales.