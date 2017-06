Congo-Brazzaville: Le projet ISAAC veut faire de l'artisanat congolais le premier « employeur » du pays dans les 243 métiers de ce secteur.

La cérémonie officielle de présentation du projet Isaac (Initiative pour la solidarité et l'autonomisation de l'artisanat congolais) a été faite le 2 juin à Pointe-Noire en présence d'Yvonne Adelaïde Mougany, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, des autorités des départements de Pointe-Noire et du Kouilou et des artisans.

Le lancement du Projet ISAAC obéit à la volonté des autorités gouvernementales d'améliorer constamment l'environnement de l'artisanat congolais en donnant à ses nombreux acteurs et actrices les atouts d'une meilleure expression et valorisation de leur travail afin qu'ils contribuent significativement au progrès économique, social et culturel de notre pays. Aussi, le constat d'individualisme et d'isolement voire d'enfermement sur soi qui caractérise si malheureusement les artisans a suscité la nécessité de promouvoir une solidarité agissante, réelle et bénéfique parmi les actrices et acteurs du secteur « Le projet va impulser l'organisation et la structuration, verticale et horizontale au sein du secteur en vue d'une meilleure représentation, promotion et défense des intérêts de l'artisanat.

Ensuite, il va permettre un transfert mieux ordonné des savoirs et savoir faire entre maîtres, souvent âgés et les jeunes générations en même temps porteurs d'innovation en vue d'assurer la relève, surtout des métiers et activités menacés de disparaître », a dit la ministre Yvonne Adelaïde Mougany, et de poursuivre : «L'autonomisation vise prioritairement, grâce à la mutualisation des ressources et la fédération des synergies, à donner la capacité à l'artisan, à un groupement ou à une entreprise artisanale de devenir de plus en plus indépendants vis-à-vis des conditions souvent difficiles à satisfaire qu'imposent des intervenants ou des facteurs externes.

Ainsi, le projet Isaac va permettre plus aisément à nos artisans et artisanes d'acquérir des équipements et outils de travail, d'aménager plus adéquatement leur environnement professionnel. Il vise aussi à leur faire accéder plus facilement aux formations, à participer plus fréquemment et plus nombreux, au Congo comme à l'étranger, à des foires, salons et autres expositions. Enfin au niveau de la protection sociale, le projet Isaac va assurer la prise en charge complémentaire des accidents de travail, de la pension, des maladies professionnelles ainsi que des soins de santé individuels et familiaux en plus du régime universel que l'Etat met peu à peu en place dans notre pays ».

Aussi, a-t-elle ajouté, il est une réponse adaptée certes à l'entrepreneuriat artisanal, en ce qui concerne la promotion des métiers, l'accès au financement et à la formation, l'assistance à la conquête des marchés.

En présentant le projet, Auguste Batangouna, conseiller aux PME du ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, a dit qu'il se veut être une réponse à la problématique du financement des activités artisanales. À travers ce projet, les membres partenaires à jour des cotisations mensuelles vont bénéficier des prêts pour l'achat des équipements et matériels de travail, sans oublier le financement de leur formation, la participation aux expositions et foires. Le projet Isaac est aussi un complément de protection sociale, professionnelle et individuelle.

Signalons que les fonds collectés de ce sont gérés par un comité de gestion autonome mis en place par les membres partenaires et une équipe administrative désignée par le comité de gestion. Son contrôle de fonctionnement et de gestion des ressources collectées sera effectué par un commissariat aux comptes avec un auditeur professionnel agréé externe. Le projet Isaac est placé sous l'autorité morale et la supervision du Conseil national de l'Artisanat (Cona).