Sénégal: Adoption du projet du code de la presse - La Cap se félicite de la décision du gouvernement

Par ailleurs, M. Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (Cdeps), a annoncé, hier, que les acteurs de la presse ont initié, avec le ministre du Travail, une renégociation de la Convention collective des journalistes. Selon lui, le début des travaux est prévu au mois de juillet prochain. La nouvelle convention collective des journalistes constitue, a expliqué Ibrahima Khaliloulah Ndiaye, l'un des combats du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics).

Toutefois, il a fustigé le fait que ce projet de code soit adopté par le Conseil des ministres tout en étant inconnu de la Cap. « Nous ne connaissons par le contenu du projet de code qui a été adopté en Conseil des ministres. C'est quelque chose à déplorer en ce sens que le ministère de la Culture et de la Communication nous avait fait la promesse de prendre connaissance de ce projet de code avant qu'il ne soit déposé au Conseil des ministres », a-t-il indiqué. La Coordination des associations de presse espère que ce projet de code déjà adopté par le gouvernement puisse coïncider avec le consensus qui avait été trouvé en octobre 2010 et en septembre 2016. Aussi, l'adoption du projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Maison de la presse sans un consensus au préalable n'est pas du goût de la Cap. « Nous n'avons pas été consultés lors de l'élaboration de ce projet de décret. Il est en totale contradiction avec ce que nous appelons « l'Esprit de Somone » qui consistait en un accord sur une gestion consensuelle de la Maison de la presse. C'est carrément un organe étatique qui a été créé et qui est géré par des fonctionnaires où les acteurs des médias n'ont aucune place », a dénoncé Mamadou Ibra Kane.

