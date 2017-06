Afrique de l'Ouest: Le Sommet des chefs d'état de la CEDEAO de Monrovia prévu demain sur fond de haute tension

Cela fait tellement désordre dans certains palais africains que la présence de certains pays comme le Niger, le Mali, le Nigéria et probablement le Sénégal reste incertaine ou réduite au strict minima en termes de représentativité gouvernementale. Ces pays entretiennent de très bons rapports diplomatiques avec l'état palestinien. Dzkar a récemment coupé les ponts avec Tel Aviv. L'absence du Nigéria à ce 51 ème sommet qui s'ouvre demain à Monrovia serait un coup dur puisque le géant nigérian accueille non seulement le siège de l'organisation sous- régionale mais contribue au 2/3 du budget de l'instance régionale. Son désistement va impacter sur la sérénité du Sommet.

Mohamed VI a décidé de ne pas se rendre au Liberia pour éviter un big télescopage avec le gouvernement de Tel-Aviv. A ce sommet crucial et tant attendu du Royaume chérifien qui devra acter l'adhésion du Maroc au sein de l'organisation de la Cedeao, la participation du Premier ministre israélien, agace plus d'un.

