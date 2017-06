Tanzanie: Rama Sithanen invité à Zanzibar pour aider à éradiquer la pauvreté à travers le tourisme

L'économiste et ancien ministre des Finances Rama Sithanen est attendu à Zanzibar le 6 juin 2017. Il a été invité par un haut cadre du secteur touristique de ce pays africain, Saleh Said. Ce dernier espère que Zanzibar marchera sur les pas de Maurice pour booster l'économie à travers le développement du tourisme.

Il est prévu que Rama Sithanen s'adresse à la Zanzibar Association of Tourism Investors, la Zanzibar National Chamber of Commerce, Industry and Agriculture et la Zanzibar Association of Tour Operators le mercredi 7 juin. Sa causerie a pour titre Transforming Zanzibar by promoting Foreign Direct Investment to Eradicate Poverty.

L'ancien Grand argentier rencontrera également de hauts fonctionnaires du pays. Zanzibar est un archipel qui se trouve au large des côtes orientales de l'Afrique, tout près de la Tanzanie.