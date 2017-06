Bénin: Candide Azannaï donne des pistes sur sa démission du gouvernement

On évoquait récemment l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Steve Mounié. Afin de… Plus »

Ce congrès était l'occasion d'évaluer la relation du parti avec le gouvernement de Patrice Talon. Guy Mitokpè, son secrétaire général et député, s'est opposé à l'examen du projet de révision de la Constitution. « Il y a des dissensions entre le gouvernement et nous-mêmes, mais nous ne nous sommes pas enregistrés, nous n'avons pas rempli les formalités qu'il faut pour être de l'opposition. Donc nous sommes critiques et nous avons décidé de rester du côté du peuple. »

« Vous savez, je sais parler. Mais vous savez aussi que si on sait parler, on doit savoir aussi se taire ». Candide Azannaï se tait pour le moment sur les raisons de sa démission. Mais dans son discours, truffé de citations de philosophie politique, l'ancien ministre de la Défense a donné quelques pistes : « Il est du principe de l'intérêt général que l'Etat ne peut pas être réduit à une association d'individus ayant en vue leurs intérêts particuliers. C'est très important ! »

Tout le monde attendait son président, Candide Azannaï, ex-ministre de la Défense qui a démissionné début avril du gouvernement Talon, dont il était l'un des premiers soutiens. Depuis son départ, il n'a pas expliqué les raisons de sa décision. Et s'il ne l'a pas fait ce samedi, il en a dit un peu plus.

