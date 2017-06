Congo-Brazzaville: Dinga-Oba Edouard - « Nous sommes avec le gouvernement pour la modernisation de Hinda »

Au Congo Brazzaville, la province du Pool - déjà sous blocus militaire depuis plus d'un an - est à… Plus »

Nous sommes ensemble avec le gouvernement pour la modernisation de Hinda. D'où il est urgent de lancer la construction tous azimuts de certaines infrastructures de base, notamment le siège de la sous-préfecture; l'achèvement des travaux de construction de la résidence du sous-préfet et de l'hôtel de ville; la construction des logements du personnel des services déconcentrés de l'Etat affecté à Hinda ; la création d'un poste avancé de gendarmerie à Tchisssoko; la construction d'un commissariat de police de type nouveau à Hinda-poste. Il nous faut aussi au moins trois moyens roulants, celui du commandement, de la sous-préfecture et du secrétaire général.

La sous-préfecture de Hinda est composée d'une population jeune et dynamique. Une jeunesse qui sait se prendre en charge à travers diverses activités notamment, la pêche artisanale, l'agriculture, la chasse, la gestion des carrières de sable et de pierre de gravier destinés à la construction.

Quelques contradictions ne peuvent pas manquer là où vivent des hommes. Effectivement il y a par exemple l'épineux problème de la gestion des terres relatif au droit foncier coutumier qui divise parfois certaines familles de cette sous-préfecture. D'où la nécessité de parler de l'unité des filles et fils de Hinda et surtout de la paix.

Oui, ces populations ont certains problèmes qui se posent avec acuité notamment celui d'eau potable surtout que la plupart des forages du projet « Eau pour Tous » ne sont plus fonctionnels, l'absence des pistes agricoles, le manque de l'électricité permanente à Hinda-poste, le manque d'un lycée d'enseignement général dans toute la sous-préfecture. Ainsi nous souhaitons de la part de l'Etat la construction des collèges d'enseignement général dans certains villages en vue de diminuer les effectifs pléthoriques dans l'unique collège de Hinda-poste. Il y a un grand déficit en personnel enseignant et en personnel paramédical.

Dans tous les villages visités, on peut citer pêle-mêle Mboubissi, Tchissoko, Tandou Milomba, Ndembouanou et Tchiniambi Loemé, les populations m'ont reservé un accueil très chaleureux.

