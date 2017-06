Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'environnement - La directrice générale de l'Unesco invite les populations à se connecter à la nature

Prendre un peu de temps de sa vie bien remplie et visiter des sites de l'Unesco devrait améliorer cette tendance.

C'est ce que rappelle l'un des passages mentionnés sur le message qu'a publié la directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, à l'occasion de cette journée qui sera célébrée le 5 juin prochain.

« Les réserves de biosphère de l'Unesco, les géo parcs mondiaux Unesco et les sites du patrimoine mondial - qui recouvrent souvent des surfaces stratégiques ou des ressources en eaux souterraines essentielles - rassemblent plus de 2000 sites exceptionnels dans le monde. Tous emploient les populations locales et sont très largement ouverts au public, car nous savons désormais que c'est le plus sûr moyen de favoriser un développement plus inclusif et durable, respectueux des limites de la planète », a rappelé la directrice générale.

C'est pourquoi convaincu que les géo parcs sont des livres d'histoire à ciel ouvert qui nous emmènent des millions d'années en arrière, Irina Bokova, invite les femmes et les hommes, où qu'ils soient, à se connecter à la nature qui les entoure, « car c'est elle qui confère beauté, sens et harmonie à nos vies », indiquant que pour un moment de contemplation, immergez-vous dans un jardin perse en Iran, où l'eau joue un rôle symbolique et ornemental étonnant. Dans le géo parc mondial de Tumbler Ridge, au Canada, nagez dans des lacs alpins à l'eau cristalline et dormez sous les étoiles. Ou partez en randonnée dans la réserve de biosphère de Mujib, en Jordanie, qui s'étend par endroits à 420 mètres au-dessous du niveau de la mer, grâce à sa proximité avec la mer Morte ».

Selon la directrice générale, les réserves des biosphères sont des lieux où les communautés locales s'attaquent aux défis du développement en traçant de nouvelles voies sociales et économiques vers la durabilité. Géo parcs et réserves de biosphères combinent conservation d'une part, et éducation et approches novatrices du développement local durable comme l'écotourisme ou l'agriculture biologique, de l'autre.

A propos de la relation entre les populations et leur environnement naturel qui est devenu très étroite, « plus il est probable que ces populations mesurent l'importance de la nature et de sa biodiversité, du patrimoine et des ressources en eau, au service de leur propre bien-être et de l'avenir de la planète. En effet, cet esprit guide l'ensemble de l'action de l'Unesco, qui s'incarne dans un réseau mondial, unique en son genre, de sites désignés par l'Organisation, conçus pour rapprocher l'homme de la nature, en dessinant une nouvelle carte du monde - une carte d'unité et de paix, au-delà des frontières, entre les femmes et les hommes et leur environnement », a-t-elle poursuivi.

« C'est peut-être difficile à croire aujourd'hui, mais, il y a cinquante ans, on pensait que la meilleure façon de protéger la nature était d'en interdire l'accès aux populations humaines... . A présent, nous savons que c'est inexact », a-t-elle conclu.