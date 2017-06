Cette action, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique et financier du Fonds national de promotion et de service social, est une charité de l'ONG américaine Projet Cure, qui veut ainsi répondre aux besoins des hôpitaux et centres médicaux congolais, pour une prise en charge efficiente et correcte des malades, surtout des vulnérables.

Un atelier d'échange a réuni, le 2 juin 2017, à Gombe, le ministre des Affaires sociales, Eugène Serufuli Ngayabaseka, le ministre de la Santé, représenté par son directeur de cabinet, la directrice générale (DG) du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Mè Alice Mirimo Kabetsi, les secrétaires généraux de l'administration publique, les conseillers principaux du chef de l'Etat et de la Primature les responsables des hôpitaux et centres de santé publics et privés de Kinshasa ainsi que les représentants de l'ONG américaine projet Cure. Ces échanges ont expressément été centrés sur ce don en équipements et matériels médicaux fait aux hôpitaux et centres médicaux de la RDC par cette ONG américaine.

Expliquant cette action, la DG du FNPSS a noté que l'ONG américaine Cure offre à la RDC l'opportunité d'acquérir à titre de don, des matériels et équipements médicaux et orthopédiques en faveur des hôpitaux et centres de santé tant publics que privés sur toute l'étendue du pays. A en croire Mè Alice Mirimo, le FNPSS a accepté cette action, conçue pour être permanente, « dans la mesure où elle entre dans le cadre de son projet d'organisation des campagnes d'assistance médicale ambulatoire, bucco-dentaire, ophtalmologique, asthmatique, anémique, oto-rhino-laryngologie, sur les infirmités définitives et troubles chroniques, en faveur des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses en milieu rural et périurbain et dont l'étude de faisabilité est en phase de finalisation », a-t-elle déclaré.

Le FNPSS mobilisé pour démarrer les activités

Pour Mè Alice Mirimo, dont l'investissement total a été reconnu par le représentant de l'ONG américaine, le ministre des Affaires sociales ainsi que les responsables des institutions sélectionnées, cette action rentre dans le cadre du Plan opérationnel 2017 du FNPSS, au niveau du programme social présidentiel pour la reconstruction d'une classe moyenne en RDC. Cet établissement public, a expliqué la DG du FNPSS, s'est mobilisé pour démarrer rapidement les activités de ce projet social et humanitaire compté parmi les 81 répertoriés dans le cadre du Plan stratégique et financier 2012-2016 du FNPSS, repartis autour des cinq axes stratégiques que sont la redynamisation du Fonds, la prévention de la vulnérabilité, la protection des vulnérables, la promotion des vulnérables et la mobilisation des ressources.

Des fonds déjà disponibilisés

La DG de la FNPSS a rassuré que le Trésor public a déjà mis à la disposition de cet établissement public des moyens qui ont permis à cette ONG d'effectuer la mission d'inspection des hôpitaux et centres bénéficiaires pour cette phase de Kinshasa, embarquer deux containeurs des matériels et équipements médicaux et orthopédiques pour être distribués à quelques hôpitaux en vue du démarrage de cette action, avec un accent sur la prise en charge des vulnérables, particulièrement, des Congolais vivant avec handicap. Mè Alice Mirimo Kabetsi a également indiqué qu'il était également prévu l'organisation, à Phoenix, aux Etats-Unis, siège de l'ONG Projet Cure, d'une conférence internationale de foundraising pour les Congolais handicapés.

Relevant l'importance de cette action, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, représentant le Ministre, a noté que la problématique des équipements médicaux fait partie du plan du ministère de la Santé. C'est ce qui fait, selon lui, que ce ministère s'est impliqué dans la réalisation de ce projet. « Cet atelier est un moment important d'échange. C'est une opportunité qui nous est offerte de nous familiariser avec le projet Cure... qui doit bénéficier à la population, en mettant un accent sur les vulnérables », a-t-il dit, en promettant de veiller à l'utilisation des ces équipements par les bénéficiaires.

Le ministre des Affaires sociales, Eugène Serufuli, qui a reconnu l'apport de ces équipements dans le soutien du domaine de la santé, a insisté sur l'utilisation responsable de ces équipements offerts. Rassurant les bénéficiaires de l'accompagnement du gouvernement, il les a appelés à surmonter les difficultés, pour le bien de la population.

Aux préoccupations des responsables des institutions bénéficiaires liées notamment aux intrants, à l'électricité, etc., le ministre des Affaires sociales et la DG du FNPSS ont apporté des réponses qui rassurent sur la détermination du gouvernement pour la pérennisation de cette action qu'il veut permanente.

Pour expliquer les motivations de l'ONG américaine Projet Cure, un de ses représentants, le Pasteur Hyppolite Kayenda, a noté que le souci de cette ONG est d'intervenir dans le domaine de la santé, surtout en matière d'équipements. Aussi, a-t-il souligné la volonté de permettre à la population d'accéder aux soins de qualité, qui est la principale finalité de ce geste envers son pays d'origine, la RDC. Il a salué l'implication de la DG du FNPSS et des autorités congolaises qui ont facilité l'aboutissement de cette action, en faveur de la population congolaise, avant d'appeler les institutions de santé bénéficiaires à plus de responsabilité.