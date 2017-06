Afrique de l'Ouest: Sommet de la Cédéao - Le Maroc maintient son intention d'intégrer l'organisation

Au-delà de la coopération dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et de l'agriculture, c'est surtout une percée diplomatique que recherche l'Etat hébreu en Afrique. Les dirigeants israéliens rêvent d'affaiblir ce qu'ils appellent « la majorité automatique » des pays votant contre Israël à l'ONU ou dans d'autres enceintes internationales. Tentant de faire bouger les lignes, l'Etat hébreu dialogue avec des pays africains musulmans : Nigeria, Sénégal. Et l'on évoque même des contacts plus discrets avec des pays du Sahel.

Le Maroc déjà pays observateur demande son adhésion pleine et entière à l'organisation. La confiance des autorités marocaines sur le dossier laisse présager que les inquiétudes de certains opérateurs du continent ont pu être dissipées. L'accès du Maroc à la zone de libre-échange des biens et des personnes ont fait craindre à certains opérateurs la déstabilisation des équilibres économiques de la sous-région.

