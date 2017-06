Congo-Kinshasa: L'élection au Conseil de sécurité de l'ONU est une «victoire»

A peine atterrit-il à Abidjan, en provenance de New York, qu'il repart aussitôt au Liberia, à Monrovia. Le ministre des Affaires étrangères ivoirien, désormais auréolé comme toute la Côte d'Ivoire de cette étiquette de membre du Conseil de sécurité des Nations unies, revient sur les conditions de cette élection. « Après cette élection, j'ai pu m'adresser aux membres du Conseil et leur dire que la Côte d'Ivoire avait conscience des enjeux et des difficultés qui restaient à relever, notamment consolider l'armée qui est une armée de deux ex-belligérants, consolider la cohésion nationale, la réduction de la pauvreté. Donc je crois que la communauté internationale a voulu donner un message d'encouragement à notre pays par ce vote massif », a déclaré Marcel Amon Tanoh

