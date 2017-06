Cameroun: Tragédie d'Ebebda - Le corps de Mgr Jean-Marie Benoit à l'hôpital général de Yaoundé pour autopsie

A en croire l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun(Asroc), ces denrées non enrichies… Plus »

Sans doute que les résultats de l'autopsie qui selon nos sources devraient être communiqués en début de semaine prochaine, en diront plus précisément sur cette nuit macabre et tragique du 30 au 31 mai 2017.

Devant la morgue bien cernée à notre arrivée par des militaires, des gendarmes et des policiers très hostiles à toute prise de vue par des Hommes de média, la famille nucléaire du prélat, des prêtres, amis et connaissances. Selon des indiscrétions, le corps de l'évêque de Bafia transporté par un car Hiace d'Ebebda à Yaoundé par l'unité des sapeurs pompiers de Mimboman (Yaoundé), est enroulé dans un sac spécial aux allures de « Mbandjock ». La famille ainsi que tous, se tiennent silencieux. Chacun, interroge la vie, Dieu, ses dieux, la Philosophie.

Après désormais la triste certitude sur sa mort, les médecins légistes, s'attèlent depuis 14 heures 30, à déterminer si oui ou non, l'évêque de Bafia dont le véhicule a été retrouvé le 31 mai dernier sur le pont de la Sanaga à Ebebda, s'est suicidé, ou alors, il a été assassiné. Au moment où l'équipe de reportage de Camer.be quittait l'hôpital Général de Yaoundé (HGY), une voiture Toyota Corolla de couleur blanche, déposait quatre homme en blouse blanche, et extrayant du matériel dédié à l'examen médico-légal du corps de Mgr Jean-Marie Benoit Bala de regrettée mémoire.

