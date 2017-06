Ile Maurice: Ces marcheurs venus soutenir les personnes LGBT

IOX Cable Ltd, une société basée à Maurice, et Alcatel Submarine Networks (ASN), une filiale… Plus »

Elodie Dindoyal a 22 ans et est étudiante. Elle était à la Marche des fiertés pour soutenir ses amis. «Il est incroyable qu'en 2017, on juge toujours les gens sur leur orientation sexuelle ou qu'on les catégorise. Quand est-ce que les gens comprendront qu'ils sont comme tout le monde ?» demande la jeune fille, ne manquant pas d'ajouter que lorsqu'elle sort avec ses amis homos, elle n'a pas à s'inquiéter de comportements désobligeants de leur part.

Dany Marie est membre de l'exécutif de Rezistans ek Alternativ et chaque année, elle fait partie du cortège. «A Rezistans ek Alternativ, nous pensons que chaque être humain doit être libre. Il doit pouvoir s'exprimer librement et faire ce qu'il veut.»

Ashwin a été le premier à faire son coming-out. Ashique l'a suivi de près. Ils ont tenu à le faire car ils estiment qu'ils n'ont aucune raison de se cacher. «C'est nous. C'est notre personnalité et on ne peut pas changer cela», disent les deux frères avec le sourire. Au début, cela ne s'est pas très bien passé. «Nos parents sont divorcés. Ma mère avait mal pris la chose. J'ai même été mis à la porte», explique Ashwin. Mais peu à peu, la situation s'est détendue et aujourd'hui, leur mère est leur meilleure amie.

Ashwin et Ashique Joodhun sont jumeaux. Les deux frères sont homosexuels et inséparables. «Nous venons à la marche tous les ans. Si nous ne venons pas militer pour nos droits, qui le fera ?» demandent-ils.'

