Congo-Kinshasa: EPSP - Fini le test d'évaluation

Après ce test, ils n'attendront que les résultats finals, à intervenir après la correction et la délibération des jurys qui seront institués. Le premier jour a retenu la curiosité des parents et de certains chefs d'établissements. Il se dit que la plupart des élèves ont fait preuve d'une bonne instruction, en répondant convenablement à des questions posées aux épreuves. Un parent raconte que ses deux enfants qui étudient à l'EP. Bakanja, l'ont épaté. Ils affirment avoir presque répondu convenablement à toutes les questions de français et de culture. Plusieurs voix se sont élevées çà et là, pour louer les efforts de Gaston Musemena, dans l'organisation de ces épreuves. Le souhait de plus d'un parent, c'est de voir le Ministre continuer sur cette même lancée afin que la RDC recouvre la qualité de ses enseignements de la base au sommet. Car, dit-on," une construction sans fondation solide est condamnée à s'écrouler".

Pendant que la CENI est engagée dans le processus de révision du fichier électoral, avec l'identification et l'enrôlement des électeurs, dont la Ville-Province de Kinshasa est en pleine opération, à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, l'on se préoccupe du respect du calendrier scolaire national 2016-2017.

