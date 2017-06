Congo-Kinshasa: Enjeux autour du métier de journaliste - IFASIC - Chantal Kanyimbo conscientise les étudiants

La Côte d'Ivoire a été élue, vendredi 2 juin, membre non permanent du Conseil de… Plus »

«De nos jours, les journalistes en formation ne veulent plus lire. Tandis que pour mieux évoluer, un journaliste doit beaucoup lire », a fait savoir l'oratrice. Cette épidémie fait que le Congo ramasse des journalistes incapables de former une seule phrase en bon français.

Tout le monde se voit libre d'écrire et publier sans respecter la déontologie du métier, tance-t-elle. Çà et là, même dans les réseaux sociaux, chacun se baptise à souhait, chevalier de la plume. C'est ce qui occasionne les désastres et la discrimination de ce travail. Etant donné que l'IFASIC est une école d'excellence en formation des journalistes, cette institution se voit dans l'obligation de mettre un terme à cette hémorragie, a estimé Chantal Kanyimbo.

Le thème mis en exergue aura été : « métiers de communication. Aujourd'hui et demain ». Professeurs, étudiants et autres membres de l'IFASIC, bref, tous les anciens de cette institution y ont pris part pour partager leurs expériences avec la nouvelle génération.

L'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication -IFASIC- a tenu un colloque la semaine dernière qui a regroupé anciens et nouveaux. Ce rendez-vous a été organisé à l'occasion du 40ème anniversaire des premiers de cet établissement.

