La Côte d'Ivoire a été élue, vendredi 2 juin, membre non permanent du Conseil de… Plus »

Au passage, la CASE a fait la restitution de la participation d'une délégation de sa structure à une mission d'observation en Suisse du 19 au 30 mai 2017, à l'invitation de la Commission Electorale Suisse avec la facilitation de la CENI/RDC. A cette occasion, il partagera les expériences vécues en Suisse au profit de la CENI, des Observateurs CASE et de tous les partenaires engagés. Il présentera les recommandations objectives, susceptibles d'améliorer et reconstruire la confiance entre parties prenantes au processus électoral Congolais.

Durant son séjour Suisse, le Vice-président de cette structure, M. André Kiomba Dibwe Mpo a pu observer les élections (Votations dans le Canton de Fribourg et les élections du Conseil d'Etat dans le Canton de Vaud) en SUISSE. Dans les jours à venir, la CASE rendra public son rapport d'observation. A cette occasion, il partagera les expériences vécues en Suisse au profit de la CENI, des Observateurs CASE et de tous les partenaires engagés. Il présentera les recommandations objectives et susceptibles d'améliorer et reconstruire la confiance entre parties prenantes au processus électoral Congolais.

Le Président a.i de la Commission Africaine pour la Supervision des Elections, CASE, revenant d'une importante mission d'observation en Suisse du 19 au 30 mai 2017, à l'invitation de la Commission Electorale Suisse avec la facilitation de la CENI/RDC, a salué le début du processus à Kinshasa. Elle a aussi félicité la CENI pour cette avancée et lui a demandé que le processus s'étende, le plutôt possible, sur toute l'étendue de Kinshasa, au lieu seulement de quatre communes.

La Capitale congolaise vit au rythme du processus d'enrôlement des électeurs comme prévu dans le calendrier de la Commission Nationale Electorale Indépendante, CENI. Déjà, quelques difficultés sont remarquées dans les différents Centres d'inscription. Lenteur, problème logistique, ouverture tardive des bureaux et fermeture hâtive, favoritisme, etc.

Dans un communiqué signé par son Président ad intérim, André Kiomba Dibwe, la CASE demande à tous les kinois de s'approprier le processus d'enrôlement. C'est-à-dire, de s'enrôler massivement dans le but, d'une part, de gagner un nombre signifiant des sièges et, d'autre part, d'éviter les erreurs de 2006.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.