Congo-Kinshasa: Enrôlement pour voter - Voici l'appel de Noël Tshiani aux congolais !

En particulier, dans les régions du Kasaï où l'on cherche à décourager et intimider les gens, il faut s'enrôler massivement pour que nous puissions tous voter afin de mettre fin au calvaire que connaît notre peuple avec des massacres des innocents et le pillage des biens d'autrui.

Le vote permet à chacun de nous de choisir les dirigeants que nous voulons. Pour mettre fin à la médiocrité et doter le pays d'un leadership nouveau et responsable, pour changer la gouvernance et donner une chance au pays de se développer afin d'améliorer les conditions sociales de nos populations, les congolais doivent se mobiliser pour voter.

