Ile Maurice: Sial China Innovation Competition 2017 - Le savoir-faire mauricien à l'honneur

L'objectif de ce concours : récompenser les meilleures innovations relatives au secteur de l'alimentation. Parmi les 212 produits sélectionnés, 10 finalistes ont été retenus par le jury. Les filets de thon Sashimi de Sapmer ont, eux, été choisis pour ses ingrédients et sa conception. Le jury a également pris en considération la santé, l'emballage et les attentes des consommateurs.

C'est sa première participation au Sial China Innovation Competition 2017. Et Maurice s'est vu décerner le Gold Award à travers la société locale, Sapmer Sashimi Tuna Fillets. Cette fois, une initiative d'Enterprise Mauritius, s'est tenue du 17 au 19 mai au Shanghai New International Expo Centre.

