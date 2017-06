Ile Maurice: Lycée des Mascareignes - Des agents de sécurité sèment le trouble

Ils ne s'en remettent pas. Les élèves du Lycée des Mascareignes ont eu la désagréable surprise de voir des agents de sécurité dans l'enceinte de l'établissement, la semaine dernière. En effet, lors de la journée organisée en l'honneur des élèves en terminale (NdlR, dernière année), la direction du lycée a fait appel à Elephants Security Ltd. Or, des employés de cette compagnie auraient eu des comportements déplacés envers les adolescents.

Selon les élèves, lors de cette journée où ceux en dernière année célébraient leur départ de l'établissement scolaire, les agents de sécurité ont surveillé leurs moindres faits et gestes. De plus, ces hommes auraient eu «des propos vulgaires» à l'égard des filles et seraient même allés jusqu'à leur demander leurs numéros de téléphone ou encore leurs comptes Facebook. Cela, «sans l'intervention du proviseur».

Explications

Ces élèves en terminale ont adressé un courriel au proviseur du lycée pour lui réclamer des explications. «Cette journée était importante car elle clôturait les 13 années passées au lycée, à rencontrer des gens, à rire, à nous instruire avant de prendre notre envol», ont-ils écrit. D'ajouter que c'est «dommage» que cette journée ait pris fin sur cette note.

Interrogé par l'express, un superviseur d'Elephants Security Ltd a réfuté toutes les allégations contre les agents de sécurité. Pour lui, «les élèves ont été vexés car des objets qu'ils voulaient ramener dans l'enceinte du lycée ont été interdits». D'ajouter que les employés de la compagnie ont assuré la sécurité des adolescents avec professionnalisme. «Les personnes qui travaillent à Elephants Security Ltd ont reçu une formation en bonne et due forme.»

De son côté, le proviseur du Lycée des Mascareignes, Serge Galissard, a nié avoir reçu une quelconque plainte des élèves ou des parents. Il a, toutefois, confié avoir entendu que le personnel de la compagnie d'agents de sécurité avait demandé les numéros des filles fréquentant l'établissement scolaire. «Nous avons envoyé un courriel à la compagnie pour lui demander des explications, mais ils étaient surpris et ont défendu leur personnel», a-t-il fait ressortir.

Pourquoi n'avoir pas fait appel à la police pour assurer la sécurité des élèves ce jour-là ? Le proviseur du lycée a indiqué que «la police était arrivée en retard l'année dernière. Cette année-ci, nous avons contacté le poste de police de Moka, mais personne n'a été envoyée. C'est pourquoi le comité de la direction a décidé de faire appel à Elephants Security Ltd»

Les parents des élèves du Lycée des Mascareignes, pour leur part, lancent un appel au ministère de l'Éducation. Cela, pour que «les lois soient respectées dans les écoles publiques et privées».