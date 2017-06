Ile Maurice: Vols en série - Baie-du-Tombeau, paradis pour truands

C'est sa première participation au Sial China Innovation Competition 2017. Et Maurice s'est vu décerner le… Plus »

Et qu'en pensent les principaux concernés ? Des préposés au Police Press Office expliquent qu'il «n'y a pas eu de recrudescence des cas» et que la police effectue son travail «dans la mesure de ses moyens»

Pas suffisamment, lâche de son côté un habitant de la localité. Comme tous nos interlocuteurs, il craint de révéler son identité. «Une femme a récemment volé un téléphone portable dans une voiture et il y a des images de caméra de surveillance qui le prouve, allègue-t-il. La police ne l'a pas même pas inquiétée. Qui plus est, elle est venue menacer la victime devant sa porte.»

Les terrains vagues - dont certains s'apparentent à des forêts vierges - offrent aussi aux cambrioleurs le moyen de surveiller leurs victimes. Et de disparaître, une fois leur méfait accompli. C'est ce que nous confirme un policier qui explique la difficulté de mettre la main sur les malfaiteurs : «Certains voleurs connaissent tous les terrains vagues comme leur poche, tous les passages 'secrets' et dès qu'ils voient les véhicules de police, ils ont vite fait de décamper.» Il précise que la police reste constamment aux aguets pour empêcher les malfaiteurs de sévir.

Le propriétaire d'une boutique de quartier n'est pas plus rassurant dans ses propos. Pour cause. Il nous raconte que plusieurs personnes se sont retrouvées sous la menace d'armes blanches ou ont été passées à tabac pour quelques billets ou pour un téléphone portable.

