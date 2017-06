Burkina Faso: Hôtel Silmandé - Les employés s'inscrivent en faux face aux propos de la direction

Toutefois, ces désormais ex-employés de Sopatel Silmandé demandent «purement et simplement sans exception et sans condition» leur réintégration au sein de l'établissement hôtelier. Pour mener à bien leur lutte, les manifestants ont fait recours à l'Unité d'action syndicale (UAS). Ladite structure, à en croire Armand Tapsoba, aurait donné «un ultimatum d'une semaine pour que tous les travailleurs rentrent dans leurs droits». C'est dans ce sens qu'un appel a été lancé au gouvernement, afin «qu'il prenne sa responsabilité» pour un dénouement heureux de cette situation.

De cette situation qu'ils vivent, ils portent un regard accusateur en direction d'Ibrahim Zagré, directeur des ressources humaines. «M. Zagré, le DRH est l'une des causes principales de tous nos malheurs», font-ils observer. Et aujourd'hui, ils sont à une étape où «le dialogue a été rompu entre la direction et nous», confie le délégué du personnel Armand Tapsoba.

