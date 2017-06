Sénégal: Des milliers de fidèles au pèlerinage marial de Popenguine

Le Sénégal déclare avoir accepté le retour à Dakar de l'ambassade d'Israël et la… Plus »

Les manifestations prévues pour le 129e pèlerinage marial portent sur le thème : "Marie, mère et éducatrice : un modèle pour nos familles et nos communautés".

"Chaque année, nous effectuons le pèlerinage le dimanche, puisque c'est le jour où il y a moins de monde", affirme Philomène Preira, la présidente d'une association de femmes catholiques d'une institution financière établie au Sénégal. Mme Preira et ses collègues, accompagnées de membres de leurs familles et d'amis, sont venues de Dakar.

Comme de nombreux pèlerins, M. Sène a choisi de se rendre au village marial de bonne heure, pouvoir faire le pèlerinage "en toute tranquillité", avant la grande affluence prévue lundi, second jour de la manifestation religieuse. La "grande messe" et la cérémonie officielle du pèlerinage auront lieu le même jour.

Des milliers de fidèles catholiques du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont arrivés au 129e pèlerinage marial de Popenguine (ouest) prévu dimanche et lundi, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.