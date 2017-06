Congo-Brazzaville: CAN 2019 - Badila, Bahamboula et Andzouana dans la liste des 23

Milieux : Charlery Mabiala et Hardy Binguila (AJ Auxerre/2e division/France), Prince Oniangué (Wolverhampton/2e division/Angleterre), Durel Avounou (Caen/1re division/France), Delvin Ndinga (Lokomotiv Moscou/1re division/France), Merveil Ndockyt (FK Tirana/1re division/Albanie), Jordan Massengo (Union-Saint-Gilloise/2e division/Belgique), Yhoan Andzouana (AS Monaco/1e division/France)

Pour les autres éléments présents à Lisses et non retenus, la déception est sans doute grande ce dimanche. Mais elle ne doit pas prendre l'ascendant sur l'espoir de revenir toquer à la porte. "Certains m'ont vraiment fait douter comme Kifoueti ou Tsoumou. Pour d'autres, il n'a pas manqué grand chose non plus. Un garçon comme Nsendo Kololo aurait mérité, mais en match CAF, je n'ai que deux gardiens sur la feuille de match, donc c'était incohérent de lui faire prendre l'avion pour aller en tribunes. Dans tous les cas, ils doivent continuer à travailler pour revenir toquer à la porte et semer le doute dans mon esprit", a expliqué le sélectionneur national.

Le sélectionneur a annoncé sa liste des 23 pour le match du 10 juin, à Kinshasa, comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2019. Chez les nouveaux, Andzouana, Badila et Bahamboula s'y invitent, tandis que trois « locaux », dont deux gardiens, y figurent.

