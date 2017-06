Guinée: Insécurité - Bantama Sow très en colère contre les officiers de services de sécurité

"S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à rendre le tablier parce que le Professeur Alpha Condé ne peut pas se battre pendant plus de 40 ans pour une Guinée Unie et prospère et on confie des responsabilités à des cadres qui sont incapables de jouer leur rôle. Chaque matin, tu entends qu'un taximan est assassiné, quelqu'un a été attaqué. Ils ont tué récemment le chauffeur ou frère de madame Faro. Nous lançons un appel solennel aux responsables de la sécurité de jouer leur rôle. Tout le monde est concerné par l'insécurité. Quand le malfrat attaque quelqu'un, il ne cherche pas à savoir s'il est du RPG, de l'UFDG ou d'un autre parti politique", a-t-il indiqué.

L'insécurité qui a pris une allure inquiétante en Guinée était à la Une de l'assemblée générale hebdomadaire du RPG-Arc-en-ciel de ce samedi 3 juin 2017. Ce parti au pouvoir en Guinée par la voix de Sanoussy Bantama Sow, ministre conseiller à la présidence de la République et membre du bureau politique national dudit parti n'a pas été tendre avec les responsables de la sécurité en Guinée en général et Conakry en particulier.

