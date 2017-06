Le Ministre Ingele Ifoto, en charge de l'Energie et Ressources Hydrauliques au sein du Gouvernement d'Union Nationale, a reçu le vendredi 2 juin dernier, en son cabinet de travail, une délégation de la Banque Africaine de Développement conduite par M. Konate Ibrahim, Chargé de Projets Energie pour l'Afrique Centrale. Etaient également conviés, M. Maximilien Munga, Coordonnateur de l'Unité de Coordination et Management des Projets (UCM) ; le Coordonnateur de CPARE, le Secrétaire Général à l'Energie et d'autres membres du cabinet. Pendant près de trente minutes, les échanges entre les deux parties ont tourné autour du projet lié à la bonne gouvernance et à l'amélioration du secteur de l'énergie en République Démocratique du Congo.

Au sortir de cet entretien, M. Kouassi Akoupo Donatien, Chargé de Programme- pays Principal de la BAD, a souligné que sa délégation est venue rencontré le Ministre de l'Energie pour lui faire part des travaux des projets liés à la bonne gouvernance et à l'amélioration du secteur de l'énergie. Un projet de près de 30 millions de dollars américains. Celui-ci permettra, à l'en croire, de mettre en place un certain nombre de stratégies afin de participer à l'ordre thermique de l'énergie. «Etant donné que c'est un projet très important, nous avons besoin de l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'Energie» a-t-il déclaré. Et d'ajouter que le Ministre de l'Energie a été très attentif et s'est montré très préoccupé par ce projet, raison pour laquelle il a instruit ses collaborateurs afin que ce projet avance très rapidement.

Il y a lieu de noter que ce projet d'appui à la gouvernance et à l'amélioration du secteur l'énergie poursuit plusieurs objectifs. Notamment, l'assainissement des réseaux de distribution de cinq communes de la ville-province de Kinshasa, à savoir : Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala et Kasa-vubu, l'implantation d'un dispositif de mesure des quantités d'énergie réellement fournie dans la ville ainsi que l'installation de compteurs à prépaiement chez les abonnés, en lieu et place de la facturation forfaitaire.