Congo-Kinshasa: La 7ème édition du festival «Ça se passe à Kin» lancée au Tarmac des Auteurs !

Au regard des pièces à vous couper le souffle préparées pour cette édition exclusivement, Israël Tshipamba convie les amoureux à ne pas manquer à ce grand rendez-vous culturel. Il y aura, entre autres, une histoire générale des murs mise en scène d'Israël Tshipamba et une production du tarmac des Auteurs et du théâtre des Elfes. C'est ce jeudi 8 juin 2017, au Tarmac des Auteurs que cette pièce sera présentée.

Au fond, la pièce raconte l'histoire de Procter Lewis, un jeune noir de 19 ans qui s'est battu avec un autre noir pour une affaire de femme. Il a blessé, voire tué son adversaire. Soudain, le jeune noir se constitue prisonnier à la prison du Comté où les policiers sont bien évidement blancs, tendance racistes Sud Etats- Unis. Procter est enfermé dans une cellule en compagnie de Hattie, un transsexuel manipulateur, et Munford, un habitué de ce lieu carcéral qui lui dit qu'il y a un propriétaire blanc qui exploite à son profit la reconnaissance de ceux qu'il fait sortir de prison quoiqu'ils aient fait. Munford exhorte le jeune noir de purger sa peine, à ne pas se vendre, à ne pas se laisser briser et asservir par un système dans lequel les blancs n'ont besoin des Noirs que pour savoir qui ils sont...

Parmi les partenaires, M. Tshipamba a cité l'Institut Français Halle de la Gombe, le Centre Wallonie Bruxelles, l'Africalia, 11.11.11, Texaf Bilembo, CILU, Sultani Hôtel etc. Il a remercié, en outre, tous les artistes nationaux et étrangers d'avoir accepté d'exposer leurs talents du théâtre classique dans la Ville-province de Kinshasa. Très sûr du travail réalisé, Israël Tshipamba laisse entendre que la particularité de la 7ème édition du festival international du théâtre «Ça se passe à Kin» c'est que, cette fois-ci, il a promus les talents des jeunes congolais formés au Tarmac des Auteurs.

