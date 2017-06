Afrique: Trophées African Banker Awards - Le Groupe Ecobank nommé banque la plus innovante de l'année

Tenue sous le patronage de la Banque Africaine de Développement, l'événement annuel est considéré comme la plus prestigieuse cérémonie de remise de prix dans le secteur bancaire et financier du continent. Ecobank a triomphé d'une forte concurrence, grâce à un travail performant axé sur la transformation bancaire en Afrique et la création de niveaux d'inclusion financière plus élevés.

Ces efforts incluent le fait pour Ecobank d'avoir introduit une carte panafricaine permettant aux clients de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements dans 36 marchés en Afrique. Au nombre de ces initiatives compte également le lancement en 2016, de l'innovante Ecobank Mobile App, axée sur l'autonomisation financière de 100 millions de nouveaux clients en Afrique d'ici 2020 et qui a plus que jamais permis à un nombre de plus en plus important d'Africains d'accéder à des outils financiers.

Le partenariat stratégique historique avec Mastercard, annoncé en 2016, est par ailleurs une composante essentielle de ce succès. Cette initiative novatrice a permis à l'application Ecobank Mobile d'être couplée au Masterpass QR, ce qui permet aux consommateurs de 33 marchés, de réaliser des paiements rapides et sécurisés en scannant à la caisse, un code Quick Response (QR) qui s'affiche sur leurs téléphone portable, ou en paramétrant l'identifiant du commerçant concerné dans leur téléphone.

«L'innovation fait partie de notre ADN et Ecobank a longtemps été à l'avant-garde des initiatives en vue d'éradiquer l'exclusion financière et d'utiliser la technologie pour transformer financièrement l'Afrique», a déclaré Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank.

"l'utilisation du téléphone portable étant en pleine expansion et à l'avant-garde de la banque numérique, on comprend les nouvelles opportunités ouvertes à nos clients qui parviennent à effectuer la quasi-totalité de leurs services bancaires sans faire le déplacement vers un agence physique."

Patrick Akinwuntan, Directeur Exécutif du Consumer Banking à Ecobank, a déclaré que ce trophée est la preuve que la banque avance dans la bonne direction. " Des millions d'Africains détiennent déjà dans leurs mains le pouvoir transformateur de la technologie, par le biais de leurs téléphones portables - les prestataires de services financiers qui se veulent proactifs doivent s'adapter aux mutations de l'industrie, afin d'introduire des solutions qui répondent réellement aux besoins des clients et des commerçants de toute envergure.

"La banque numérique recèle d'opportunités d'amélioration substantielle du mode de vie, des opportunités d'affaires et autres débouchés financiers en Afrique. Les offres numériques d'Ecobank, en particulier le Masterpass QR, ouvrent les portes des services financiers aux non bancarisés, tout en offrant aux clients existants des services d'un niveau supérieur. Ce nouveau courant financier visant à offrir des services électroniques et pratiques aidera à transformer notre continent et à propulser le développement économique ".

Daniel Monehin, Président de la division, Afrique sub-saharienne de Mastercard a commenté : "Le paiement mobile facilite l'inclusion financière et est un catalyseur d'intégration financière. Nous sommes ravis que notre partenariat avec Ecobank et notre engagement commun à l'égard de tous les Africains en vue de les aider à atteindre leur plein potential, ait été récompensé par un trophée aussi prestigieux".