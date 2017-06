Burkina Faso: Lotissements - Des sous-commissions pour résoudre les problèmes de parcelles

Après l'installation en mars dernier de la commission interministérielle chargée de l'apurement du passif du foncier urbain pour la période allant de 1995 à 2015, c'est au tour des sous-commissions régionales, communales et d'arrondissements d'entrer en fonction. Leur installation officielle a eu lieu, le vendredi 2 juin 2017 à Nioko 2, sous la présidence du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, assisté de son collègue de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo.

En rappel, la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, mise en place en juin 2016, a livré le résultat de ses travaux quelque mois plus tard sous forme de rapport global. Ce rapport a été validé à l'unanimité des députés en séance plénière en octobre dernier. Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a officiellement installé le vendredi 9 mars 2017 à Ouagadougou, une commission interministérielle chargée de l'apurement du passif du foncier urbain. C'est pour aider cette commission à bien faire son travail que des sous-commissions régionales, communales et d'arrondissement ont été créées.

Pour le maire de la capitale, Armand Roland Pierre Béouindé, les sous-commissions d'arrondissement sont l'expression de la volonté du gouvernement burkinabè d'apporter des solutions aux multiples problèmes liés à la gestion du foncier au Pays des hommes intègres. Une vraie dynamique, a-t-il indiqué, est instituée pour le développement des collectivités territoriales, avec comme compétence déléguée la gestion du foncier. Selon lui, les lotissements avec leurs lots de problèmes sont devenus un indicateur du climat social et sont source potentielle de conflits. C'est ce qui explique leur suspension en 2006, 2011 et 2015 par les pouvoirs publics.

Pour l'apurement du passif du foncier urbain, il a été recommandé la mise en place de commissions dans les régions, communes et arrondissements concernés par les problèmes. Elles ont pour missions de résoudre la question des doubles attributions, de régulariser la situation des attributaires détenteurs de fiches d'attribution, de recenser les réserves administratives et les espaces verts... L'apurement du passif du foncier urbain, a souligné le maire, figure en bonne place dans le programme présidentiel. Les commissions ad hoc auront donc, entre autres missions au plan local, d'assurer la mise en œuvre des recommandations du rapport d'enquête selon les indications de la commission interministérielle, de définir une méthodologie de travail. L'édile de Ouagadougou formule le vœu de voir des solutions appropriées apportées aux différents problèmes liés aux opérations de lotissement au Burkina.

Transparence, engagement et disponibilité de rigueur

Pour sa part, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, soutient que l'installation officielle des sous-commissions ad hoc est historique, dans la mesure où elle marque le top de départ des activités sur le terrain de la commission interministérielle chargée de l'apurement du passif sur le foncier urbain dans les communes du Burkina. L'objectif principal affiché, a-t-il rappelé, est d'assainir les différentes opérations de lotissements exécutées au Burkina, en droite ligne des recommandations de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Beaucoup d'irrégularités ont été constatées dans lesdites opérations, ce qui a eu comme conséquence de créer des conflits sociaux.

Il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour une gestion harmonieuse et apaisée des opérations d'aménagement au Burkina Faso. Une des conditions à cela, a précisé le ministre Bonanet, c'est l'apurement du passif du foncier urbain. Il a invité tous les acteurs à travailler dans la rigueur, la transparence, l'engagement et la disponibilité pour aboutir aux résultats escomptés. Aux populations des zones où il y a eu des dérives dans les opérations de lotissements, Dieudonné Maurice Bonanet lance un appel à participer activement aux travaux des sous-commissions ad hoc pour un franc succès. Le travail, a indiqué le chef de département de l'Urbanisme et de l'Habitat, va se dérouler en deux temps. Il s'agira de travailler d'abord sur les communes qui ont été épinglées au niveau de Ouagadougou dans le rapport de l'enquête parlementaire, et ensuite dans les autres communes du Pays. Les sous-commissions comprennent les acteurs des départements ministériels concernés et des représentants de la société civile.

Pour mémoire, le fameux rapport parlementaire sur le foncier urbain fait ressortir en tout 105 408 parcelles illégalement attribuées durant la période concernée. La création de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain s'inscrit dans la dynamique de recherche de réponses idoines qui réhabilitent et renforcent la gouvernance en matière de gestion foncière. Dans cette histoire de parcelles octroyées de manière irrégulière, l'Etat burkinabè a perdu en 20 ans plus de 100 milliards de F CFA.