Congo-Kinshasa: Kabila de retour à Kasaï - Une conférence pour la paix annoncée

Depuis samedi 3 juin 2017, le Président Kabila et les officiels qui l'ont accompagné dans périple Kasaï ont signé un come-back à Kinshasa, Capitale de la RDC. Que peut-on retenir comme retombées de cette descente musclée dans cette partie du pays en proie à l'insécurité causée par des miliciens se voulant du chef Kamuina Nsapu ? C'est là la préoccupation majeure de l'opinion tant internationale que nationale.

Des sources sures rapportent que comme un des grands acquis, il sied de signaler qu'une conférence sur la paix sera organisée sous peu à Kananga, chef-lieu du Kasaï Central. Ce forum aura à capitaliser tous les avis et fédérer les efforts pour une sortie de crise définitive au Kasaï. C'est sous la houlette du Ministère de l'Intérieur et Sécurité, selon les recommandations du Président de la République, que ces assises devront se tenir. Pour rappel, c'est grâce à un rendez-vous de ce type que le VPM Ramazani avait obtenu la paix au Tanganyika où les Twa (Pygmées) et Bantous s'entretuaient depuis des décennies. Reste à savoir si l'exploit sera réédité dans un tout autre contexte et pour un tout autre conflit.

Outre la conférence sur la paix, comme retombée du passage des officiels congolais menés par le Chef de l'Etat, il est annoncé l'arrivée dans quelques jours d'un premier train qui aura à son bord de l'aide humanitaire. Cela marquera la reprise du trafic ferroviaire Mwene Ditu-Kananga. En outre, il est aussi révélé un appui imminent du Gouvernement Central à la construction du stade Kashala Bonzola, mais aussi des instructions pour la relance de la MIBA.

Une idée venue de tous

L'idée de la tenue d'une conférence sur la paix au Grand Kasaï a commencé à être lancée par plusieurs notables, dignes fils et filles de ce coin de la République Démocratique du Congo. Parmi eux, Claudel Lubaya qui, comme plusieurs, n'a jamais cru en une solution armée de la crise. «Je voulais dire au gouvernement qu'il n'y aura pas des solutions avec des Kalachnikov, des mitrailleuses ou toute autre arme. Mais aussi je veux dire aux miliciens qu'ils n'auront pas des réponses à leurs revendications avec toutes les violences qu'ils sont en train de perpétrer. C'est pour cela que j'appelle à la convocation d'une conférence sur la paix, la sécurité et le développement du Kasaï», scandait le président du de l'UDA Originelle sur les ondes des Radios de la place.

Solution durable

A l'annonce d'une conférence pour le retour au calme dans l'espace Grand Kasaï, des voix commencent déjà à s'élever pour demander des solutions durables. Pour y parvenir, il faut, martèlent des analystes, que les vrais protagonistes soient autour d'une table. Ce, pour parler des véritables problèmes, causes lointaines et immédiates du foisonnement de la milice Kamuina Nsapu, malgré la reddition de la famille régnante, l'enterrement dudit chef ; bref, malgré l'attente existante entre le pouvoir et les détenteurs légitimes du pouvoir ancestral à la chefferie de Tshimbulu. Faire autrement, est-il averti, c'est occulter le problème, le calmer pour plus tard alors que ce qu'il faut c'est une thérapie définitive.