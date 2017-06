Congo-Kinshasa: Enrôlement massif des électeurs - La CASE entame la sensibilisation à N'sele

C'est à présent une réalité. La Commission Africaine pour la Supervision des Elections, CASE, tient à maximiser le nombre de personnes enrôlées à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo.

Sous l'impulsion d'André Kiomba Dibue Mpo, l'Equipe de la CASE était samedi 3 juin 2017 à N'sele pour s'acquitter de quelques objectifs de leur plateforme. Il s'agit, spécialement, de la sensibilisation des personnes pour accueillir le processus d'enrôlement qui ne tardera pas à venir dans ce coin de la Capitale. Ils ont été remarqués dans les quartiers les plus chauds de cette grande Commune. A en croire les directeurs, leur mission sera poursuivie par ses membres habitants ce coin jusqu'à la fin de l'enrôlement. A ceux-ci, il faut ajouter des volontaires qui ont adhéré au message apporté par la CASE. Au four et au moulin, supervision et sensibilisation, la CASE marque son apogée dans le domaine électoral et la CENI ne peut que compter sur elle actuellement.

Tous les membres de la Commission africaine pour la Supervision des élections ont été aperçus samedi 3 juin 2017 dans toutes les rues de la Commune de la N'sele. Ils ont été à Kinkole, Terre Jaune, Mikonga... Objectif, sensibiliser les personnes à l'âge de voter de s'apprêter pour accueillir dans les prochains jours le processus d'enrôlement qui s'annonce.

Le go a été donné par le Président Ad Intérim de la CASE, André Tshomba Dibue. Ce dernier a lancé un message fort à ses membres: «nous ne sommes pas venus en promenade ou en week-end. Nous sommes venus nous acquitter de deux de nos objectifs dont la contribution au renforcement des acquis démocratiques et la promotion des élections crédibles et transparentes dans le monde, et par ricochet la RDC et, ainsi, mener des actions concrètes pour la promotion des élections libres, équitables, crédibles et légitimes. Ces deux objectifs sont mis en œuvre par l'animation des campagnes de sensibilisation électorale. C'est dans ce cadre que nous sommes ici. Nous allons, donc, à cet instant, passer dans les écoles, dans les Eglises, dans les rues, dans les marchés, pour sensibiliser les gens à se préparer pour accueillir l'enrôlement. Vous montrerai à la population, avec toutes les explications possibles, claires et profondes, l'importance de la Carte d'électeurs et de l'enrôlement lui-même. Les inconvénients que son manque peut produire et celui d'aller s'enrôler dans d'autres communes».

Son message a été bien assimilé par toute la grande équipe d'une centaine de personnes qui s'était déployée partout, maison, école, pour mettre de la puce à l'oreille de la population. Un travail de titan a été réalisé par ces personnes. Il a été salué par les administratifs de la maison communale de la N'sele et même des habitants de la Commune qui se sont engagés à sensibiliser à leur tour partout où ils passeront.

Maman Félicienne, vendeuse de son état, surprise par la présence des membres de la CASE, a abandonné son activité pour se joindre au groupe dans le même objectif. Elle a déclaré: "nombreux ne voulaient pas s'enrôler, y compris moi-même, pour la simple raison que j'ai une ancienne carte. Mais, avec les explications reçues, je serai là. Et puis, je reste ici, tous les jours, en train de sensibiliser toutes les mamans maraichères. N'sele doit être la première commune».

C'est quoi la CASE?

Un habitant de Kinkole a posé la question suivante au Président de la CASE: «s'il vous plait papa, vous parlez de la CENI et de la CASE. C'est quoi la CASE?» Très confiant et surpris, le Président a, d'emblée, salué le courage et la sagesse de ce jeune garçon de 19 ans pour la question pertinente. En plus, il lui a répondu en disant la CASE signifie "Commission Africaine pour la Supervision des Elections".

C'est une plateforme des Organisations de la Société Civile qui regroupe plus de 70 organisations spécialisées en éducation civique et morale, observation des élections au niveau national et international ; l'assistance et insertion du genre; gestion des conflits non armés; la bonne gouvernance et la démocratie ainsi que la lutte contre la corruption. Elle est l'une des mouvements de la Société Civile les mieux organisés. Elle a plus de 2500 membres répartis sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Elle est représentée dans quelques pays africains dont la République du Congo, République Centre Africaine, le Gabon, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, et envisage actuellement disposer des règlementations dans presque tous les pays de l'Afrique. L'interrogateur a été donc satisfait.