Congo-Kinshasa: Expertise nationale en communication. Professeur Ekambo - "l'Ifasic demeure l'inégalable incubateur"

En ce moment où s'achèvent les travaux de ce colloque, Co-initié par l'IFSIC et l'Association des anciens de notre Université, le CECOM, notre laboratoire de recherche, s'estime satisfait de cette activité scientifique. Nous espérons que tous se sont aperçus que la thématique de ce colloque demeure d'une actualité éternelle. Tout au long de notre formation, nos éducateurs n'avaient de cesse de nous répéter cette belle intelligence offerte par le journaliste et écrivain du XIXe siècle, jules Gérard JANIN. Cet Académicien avait dit : «le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir».

Après trois jours d'échanges intenses entre les anciens et les nouveaux de l'Isti-Ifasic, la clôture a eu lieu le samedi 3 juin dernier. Prenant la parole, le professeur Jean Chrétien Ekambo, le président du comité de recherche de l'IFASIC (CECOM), a relevé les avancées de cette conférence qui avait pour but de faire la jonction entre les anciens et les nouveaux. Ci-après, l'intégralité de son intervention.

Il s'est tenu du mercredi 31 mai au samedi 3 juin 2017, dans l'enceinte de l'Ifasic, un colloque qui avait pour thème : «Métiers de communication. Aujourd'hui et demain» organisé par le nouveau comité de gestion piloté par le Recteur de cette alma mater, le professeur Rigobert Munkeni Lapess. C'était à l'occasion de la 44ème année de la création de l'IFASIC à l'époque ISTI et les 40 ans des 1ers diplômes universitaires décernés au Zaïre-Congo (1975/1977).

