Togo/Maroc: Les Eperviers se rassurent avant les Fennecs

Chose promise, chose due. Les Chefs d'Etat et de gouvernememt de la CEDEAO reunis ce dimanche en session a Monrovia ont… Plus »

Pour l'heure, Claude Le Roy et le president de la Ftf, Guy Akpovy se disent satisfaits de ces preparatifs soldes par une defaite et une victoire.

Face a cet adversaire comorien, les gars de Claude Le Roy se sont remis en confiance. un but de Fodoh Labah a la 37eme minute a d'abord permis aux joueurs Togolais de croire en la victoire. Mais ils perdront cette confiance en seconde partie quand, Mawuena rentree en cours de jeu concedera un penalty. Fort hereusement pour les boys du Sorcier blanc, le portier Alhassani deviera le tir du joueur comorien charge d'executer la sentence, en corner. En tout cas, ce scenario n'est pas pour deplaire aux Togolais inscriront un second but pour consolider leur avance. Score final, 2-0 pour les Eperviers qui devront mettre le cap sur Blida en Algerie ou, ils affrontent les Fennecs algeriens en match comptant pour la 1ere journee des eliminatoires de la Can 2019.

