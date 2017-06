Congo-Kinshasa: Inhumé à Mbenseke Futi - Bob Kuba Kussuti reste inoubliable !

Courageux, innovateur, social, protecteur, épris du goût de l'aventure et de la découverte de nouveaux horizons, Dieudonné Kuba Kussuti, connu au nom de Bob Kussuti, fut, tel un oiseau qui, chaque jour, vole et déchire le ciel de sa splendeur. Son dernier voyage effectué à Paris a fait qu'il ne revoit plus les siens. C'est le 19 mai qu'il a donc tiré sa révérence des suites d'une courte maladie. Le corps de l'illustre disparue a été exposé au funérarium Assanef, dans la commune de Lingwala et a été conduit en sa dernière demeure le dimanche 4 juin 2017, au cimetière de Mbenseke Futi.

Feu Bob Kuba Kassuti est né le 22 avril 1952. Sa disparition brutale est survenue à l'âge de 65 ans. Sa famille et tous ses amis et connaissances lui ont rendu des hommages dignes de son rang. Aux dires de ses proches, il a été l'une des figures emblématiques de la province du Kongo-Central et a incarné des valeurs.

Pour sa fille cadette, cette peine de la disparition inopinée marque la rupture avec des bons moments passés avec son défunt père.

«Le concours des circonstances et la course du temps sont cruels, ils éloignent de nous ceux qui nous sont chers comme mon père», a-t-elle déclaré. Elle reste, toutefois, sans crainte. Car, grâce aux bienfaits de son charmant père, sa mémoire ne sera pas altérée car Dieu le récompensera.

Les souvenirs du défunt Dieudonné Kussuti flottent et resteront ancrés dans les consciences de toute sa famille. Après une prédication édifiante, les fidèles de la bonne parole ont souligné que seul Dieu a donné, et lui seul a repris. En pareil moment, il est temps que les vivants se remettent sous les pieds du Tout-Puissant auprès de qui ils pourront eux aussi préparer leur éternité.

