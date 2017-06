Afrique de l'Ouest: Faure Gnassingbe prend la tète de la CEDEAO

Chose promise, chose due. Les Chefs d'Etat et de gouvernememt de la CEDEAO reunis ce dimanche en session a Monrovia ont confie par acclamation la destine de leur regroupement sous regional au president Togolais, Faure Gnassingbe. Et ceci, pour les 12 prochains mois.

Prenant la parole aussitot apres son choix par ses pairs, le Chef de l'Etat togolais a remercie ses derniers pour la confiance placee en lui et partant en tout le peuple togolais.

"Je l'accepte non seulement avec honneur et fierte mais aussi et surtout avec respect et responsabilite, et determination", a reagi le desormais nouveau president en exercice de la CEDEAO. Ses remerciements sont egalement alles a la presidente en exercice sortante, Ellen Johnson Sirleaf, et aux autres qui viennent ainsi renouveller leur confiance au Togo et a son president qu'ils n'ont pas autrefois hesite a porter a l'avant-garde de la riposte contre le virus Ebola.

Visiblement plus averti que jamais, Faure Gnassingbe a fait constater a ses pairs que la sous-region ouest africaine "est en pleine croissance", mais informe-t-il, "nous pouvons nous en rejouir mais pas nous en satisfaire". Il s'agit a son avis d'un facteur d' "encouragement a aller de l'avant". A entendre le dirigeant togolais, son action a la presidence de la CEDEAO durant les 12 prochains mois, ira dans le sens d'un " saut qualitatif vers une CEDEAO des peuples".