Burkina Faso: 1ère édition du salon de la communication - Des opportunités d'affaires pour des professionnels

Du 1er au 3 juin 2017, se tient le salon des arts et métiers de la communication au Pavillon du Soleil Levant du SIAO. Il réunit les professionnels du monde de la communication autour du thème : « Le marché de la communication au Burkina Faso».

Selon la promotrice, Victoire Sylvie Ouédraogo, cet évènement de référence du secteur de la communication au Burkina Faso est une plateforme d'échanges sur les enjeux du marché dudit secteur entre les professionnels de la communication et de la publicité en Afrique. «Le salon vise globalement à créer une nouvelle dynamique du secteur pour offrir un cadre de promotion des différents corps de métiers et des professionnels de la communication au Burkina Faso», a-t-elle poursuivi. Expositions, conférences, rencontres d'affaires, hommages et récompenses aux différents acteurs du secteur de la communication au Burkina Faso sont, entre autres, les activités qui marqueront cette première édition.

Pour le parrain de la cérémonie, Pr Serge Théophile Balima, c'est une initiative originale. «Les organisateurs sont à féliciter, car, ils ont fait preuve de génie et de persévérance », a-t-il dit. Et d'ajouter que ce salon va permettre au pays des Hommes intègres d'être le lieu de convergence de tous les créateurs des nouveaux métiers de la communication pour faire valoir ce qu'ils font, montrer la richesse de ce métier qui ne cesse d'évoluer. Après avoir visité les stands, le professeur s'est dit séduit par la création des burkinabè. « Je m'en rends compte que les burkinabè s'adaptent rapidement aux nouveaux métiers que je ne le croyais», s'est-il exprimé.

Par ailleurs, il souhaité que les partenaires s'engagent à soutenir ce salon. Aussi, que tous les professionnels de l'information et de la communication se reconnaissent en celui-ci et apporte tout leur savoir-faire et énergie pour que le salon grandisse. «Nous devrons tous les accompagner autant que nous pouvons pour que le salon soit permanent, périodique et bien organisé», a dit Pr Balima. Cette première édition a enregistré la participation de 29 adhérents, dont des médias, agences de communication, publicitaires, les annonceurs, des instituts de formation.