Burkina Faso: Culture et tradition dans le Tuy - Une cinquantaine de jeunes, initiés aux secrets des masques

La 9e promotion de l'initiation «Diefi» à Yénou dans la commune rurale de Boni a effectué sa sortie, le samedi 20 mai 2017. A travers cette initiation, les jeunes ont intégré la communauté des masques de fibres du village. A cet effet, pendant trois jours, ils ont fait leurs premières danses des masques.

Après environ une année de préparatifs pour l'initiation, puis deux semaines passées à être initiée dans le secret, la 9e promotion de l'initiation «Diefi» du village de Yénou, dans la province du Tuy, a effectué sa sortie, le samedi 20 mai 2017. La dernière initiation « Diefi » à Yénou s'est tenue en 2010. Cette initiation a lieu tous les 7 ans, mais, à en croire le conseiller villageois de développement (CVD) de Yénou, Philippe N'Zombié, «compte tenu de la petite taille du village, l'initiation se déroule tous les 7 ans voire 8 ans, le temps que les enfants grandissent et qu'ils puissent être recrutés pour l'initiation».

Le culte des masques de fibres est très important en pays bwaba. Pour la circonstance, de nombreux fils et filles du village vivant en ville, ont effectué le déplacement pour vivre la cérémonie avec leurs familles ou leurs camarades de promotion.

A entendre M. N'Zombié, l'initiation «Diefi» développe l'esprit communautaire chez les initiés. En effet, elle contribue à leur inculquer les valeurs que sont la solidarité, l'entente, le respect des aînés, l'abnégation, le travail bien fait et la culture de l'intégrité dans la société, a laissé entendre le CVD.

Cependant, il s'est indigné au passage, contre la baisse de l'engouement des jeunes pour l'initiation de nos jours. Selon lui, la vie facile et la volonté de liberté, induites par la modernité, détournent les jeunes de l'initiation. L'impact des religions dites révélées, notamment le christianisme dans la société bwaba, y est aussi pour quelque chose, a-t-il renchéri. Pour cette 9e promotion, ce sont une cinquantaine de filles et de garçons, âgés de 15 à 25 ans, qui ont accompli le rite initiatique «Diefi» à Yénou.

Selon Philippe N'Zombié, pendant cette initiation, les jeunes ont appris les coutumes et les règles qui leur permettront d'intégrer la communauté des masques. Ainsi, les filles ont appris à accomplir les tâches ménagères et à louer les masques, a-t-il confié. Quant aux garçons, ils ont appris le «travail de la terre» et la danse des masques, puis ont été initiés aux secrets des masques, a-t-il ajouté. A la cérémonie de sortie, les villageois ont d'abord rejoint le camp d'initiation pour ensuite revenir avec les initiés vers le village.

A leur retour, ils ont été accompagnés par les masques, les griots, les aînés et leurs instructeurs. Ensemble, ils ont fait le tour du village, avant d'occuper la place publique pour célébrer le retour des initiés par la danse. La bénédiction et la validation de l'initiation par le chef des masques ont été des étapes importantes lors de cette cérémonie. Et pendant trois jours, le village a célébré la réussite de cette initiation. Ce moment a été l'occasion pour les nouveaux initiés de faire leurs premières danses des masques sur la place publique pour démontrer aux parents et amis ce qu'ils ont appris au cours de la formation.