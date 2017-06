Burkina Faso: Sécurité intérieure - " La jeunesse de la troupe constitue un espoir pour nous ", Simon Compaoré

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a visité plusieurs commissariats de police et brigades de gendarmerie, le jeudi 1er juin 2017 dans la région du Centre-Sud. A l'occasion, il a invité les forces de sécurité à poursuivre leur mission avec professionnalisme et intégrité.

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, poursuit sa tournée de soutien aux forces de sécurité déployées sur le territoire national burkinabè. A la suite des régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades, c'est le tour de la région du Centre-Sud d'accueillir le chef du département en charge de sécurité. Le jeudi 1er juin 2017, 10 postes de commissariats de police et brigades de gendarmerie jouxtant la route nationale n°5 ont reçu la visite de leur ministre de tutelle. Il s'agit notamment des postes des communes de Koubri et Kombissiri dans la province du Bazéga, de Toécé et Nobéré dans le Zoundwéogo, de Pô et Dakola dans le Nahouri.

Dans ces différentes localités, Simon Compaoré, accompagné du Directeur général (DG) de la police nationale, Jean Bosco Kiénou et du représentant du chef d'Etat-major de la gendarmerie, le chef d'escadron, Marcel Dama, a constaté de visu les difficultés vécues par les éléments de sécurité dans cette partie du Burkina. Les préoccupations étaient identiques à quelques particularités près, à toutes les étapes.

Pour ce qui est des similitudes, l'on note l'absence de clôture des postes de sécurité, un besoin de réfection des bâtiments, un manque de matériels bureautiques (ordinateurs, fournitures de bureau), une insuffisance et une vétusté des moyens logistiques (engins à 4 et 2 roues), une modicité de la dotation en carburant, etc. Des cas particuliers, on peut retenir le besoin de raccordement de certains postes aux réseaux de l'ONEA et de la SONABHY et la mise en place d'une cellule de prise en charge psychologique pour des agents ayant subi un traumatisme à la direction provinciale de la police nationale du Nahouri. Aussi le commandant de la brigade de gendarmerie de Dakola, Issa Junior Konkobo, a relevé le risque encouru par son unité où sont stockés des produits explosifs et toxiques (6720 explosifs, 7 cordons détonants et 12 sacs de cyanure). « Le matériel a été saisi depuis janvier 2017, des démarches ont été faites pour son enlèvement mais n'ont pas encore abouti, voilà pourquoi nous demandons votre concours », a-t-il plaidé auprès du ministre Compaoré.

Du côté du commissariat de police de Dakola, la connexion internet du service d'identification des passagers et l'installation de caméra de surveillance à la frontière, à l'image du voisin ghanéen, pour un meilleur contrôle des entrées ont été soumises à la délégation. En réponse aux préoccupations soulevées, le ministre d'Etat, Simon Compaoré, dira que la jeunesse des troupes visitées constitue un espoir pour le futur.

Des propositions de solutions assorties d'échéances

Il reste à miser sur la formation pour les rendre plus opérationnelles, a-t-il souligné avant de relever que la plupart sont connues de son département pour avoir initié ce type de tournées dans d'autres régions. Séance tenante, il a donné des instructions assorties de délais à ses collaborateurs en vue de résoudre les questions qui peuvent trouver des solutions à courts et moyens termes.

Ainsi, deux semaines ont été fixées pour soustraire les produits dangereux des locaux de la brigade de gendarmerie de Dakola, trois semaines pour liquider les engins à deux roues saisis qui encombrent les différents commissariats, un mois pour l'effectivité de l'eau courante et de l'électricité au sein des unités de sécurité qui en ont exprimé le besoin. La clôture des commissariats et brigades de gendarmerie a aussi retenu l'attention du ministre. « La question est extrêmement importante en matière sécuritaire. Ça peut vous coûter cher quand vous êtes à l'air libre », a-t-il avoué avant de rassurer que la préoccupation sera prise en compte dans la prochaine programmation budgétaire de son ministère. Des promesses de motos et d'ordinateurs ont également été faites par le ministre. Les commissariats de police de Kombissiri, de Pô, de Nobéré, la brigade de gendarmerie du Nahouri, etc. ont pu bénéficier d'un micro-ordinateur au cours de cette sortie. Tous les postes visités ont reçu un soutien en carburant en attendant leurs dotations périodiques.

Les responsables des unités ne se sont pas contentés d'évoquer des difficultés, ils ont aussi fait le point de leurs acquis. « En trois ans nous avons interpellé 96 individus pour des faits d'assassinat, de violence et autres infractions, saisi 72 kg de chanvre indien et collecté 10 millions de F CFA comme amandes », a relevé la directrice provinciale de la police du Bazéga, Minata Konaté/Traoré. La brigade de gendarmerie de Dakola a versé 5 millions 406 mille de FCFA au Trésor public entre le 15 janvier et le 15 mai 2017, foi du commandant Issa Junior Konkobo.

Les Koglwéogo indélicats avertis

Le commissaire de police de Dakola, Dieudonné Ouédraogo, a affirmé que son unité a mis le grappin sur un camion volé depuis la France. Des efforts bien appréciés par le ministre Compaoré. « Je suis heureux de savoir que malgré les conditions difficiles vous ne baissez pas les bras. Cette mission est une occasion pour vous féliciter et vous revigorer le moral », a-t-il soutenu. Un soutien qui s'est aussi matérialisé par la remise d'enveloppes d'argent dans l'ensemble des postes visités. « C'est une petite contribution pour galvaniser la troupe.

Pas de retenue, chacun doit avoir quelque chose dans sa poche », a-t-il rappelé à chaque étape. Le ministre a profité de l'occasion pour aborder la problématique des groupes d'autodéfense. « C'est fini, les Kogl-wéogo internationaux qui traversent la frontière pour se retrouver en territoire étranger, ceux qui verbalisent, torturent et séquestrent des personnes dans des prisons privées », a-t-il averti. Et de rappeler que dans la nuit du 30 mai 2017 à Cassou dans la province du Ziro, les forces de sécurité sont intervenues pour obliger ces groupes à libérer quatre détenus. « Ce qui fut immédiatement exécuté. C'est pour vous dire que force reste à la loi », a-t-il déclaré.

Simon Comparé a toutefois salué la parfaite collaboration entre ces structures et les forces de sécurité de Dakola. « Cela signifie qu'il ne faut pas avoir une approche globalisante sur la question des Kogl-wéogo. Il y a des lieux où leur collaboration est parfaite. Ces derniers, nous les encourageons à conduire les personnes arrêtées dans les centres de police et de gendarmerie qui, à leur tour, saisiront le procureur du Faso», a-t-il soutenu. Aux agents de sécurité, le ministre a demandé de faire en sorte que les délinquants ne se retrouvent pas dans la rue à narguer les populations. « C'est ce qui conduit à la rupture de confiance. Il faut aussi éviter les rackets pour éviter de se retrouver dans la situation des éléments de Kantchari relevés de leur fonction à la suite d'un contrôle de la Police des polices », a-t-il prévenu.

La tournée du ministre en charge de la sécurité s'est achevée par une visite de courtoisie au poste de police du Ghana voisin situé à quelques mètres de celui de Dakola en raison de la bonne collaboration entre les deux unités.