Congo-Kinshasa: Sanctions ciblées, pressions, immixtions. UE - Steve Mbikayi dénonce un complot !

La Nation est en danger. L'insécurité, quoique combattue, perturbe les opérations d'enrôlement dans l'espace Grand Kasaï et dans certains coins du pays. Le dialogue, arrivé au bout de son épilogue, sous les auspices des Evêques, a produit un Accord de la Saint Sylvestre dont l'exécution est entrée dans sa phase décisive, avec l'investiture du nouveau gouvernement Bruno Tshibala. Alors que celui-ci veut se mettre au travail, voilà que certains dirigeants écopent des sanctions ciblées de l'Union Européenne et des USA.

Steve Mbikayi Mabuluki, traits tirés sur les visages, estiment que cette litanie de sanctions contraste avec les efforts actuellement engagés pour la décrispation politique, la mise en œuvre de la transition et la tenue des élections, fin décembre 2017. Il craint que de ces ingérences et pressions étrangères, que la crise politique congolaise, déjà complexe et protéiforme, n'en arrive à la matérialisation d'un complot international de nature à installer un chaos généralisé en RD. Congo. Il en appelle, par conséquent, à la résistance farouche contre ces immixtions dont la portée met, véritablement, en mal la souveraineté de la RD. Congo et l'intégrité physique de ses dirigeants d'aujourd'hui et de demain.

Brisez le silence !

Là où plusieurs acteurs politiques congolais émettent encore des réserves, Steve Mbikayi a, en sa qualité de Porte-parole de la Nouvelle Classe Politique et Sociale/Opposition Nationaliste, réagi sur l'affaire des sanctions des puissances étrangères contre certaines personnalités de la République Démocratique du Congo.

Dans une déclaration dont le contenu a été dévoilé, samedi 2 juin dernier, le Porte-parole de la NCPS dénonce l'impérialisme sur ce dossier qui, à son avis, viole les instruments juridiques relatifs aux relations entre Etat.

La Nouvelle Classe Politique et Sociale pense, précise-t-il, que ces sanctions ne visent que les personnalités chargées du maintien de l'Ordre public et de l'intégrité Territoriale.

Soutenant le respect des droits de l'homme, la plateforme que dirige Steve Mbikayi, actuel Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, affirme, par ailleurs, que ce comportement néocolonialiste recèle, paradoxalement, un plan machiavélique tendant à décourager ces responsables congolais en vue de préparer un désordre généralisé dans le pays à l'instar de ce qui s'est passé, il y a quelques années, en Lybie, après l'éviction de Mouhammar Kadhafi.

Face donc, à cette menace, la NCPS demande à la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, de mettre de côté ses divisions, pour sauver la patrie en péril.

Dans le même ordre d'idées, la NCPS appelle le peuple congolais à se liguer comme un seul homme derrière les institutions de la République pour faire échec à ce plan macabre qui menace l'existence même, de la République Démocratique du Congo en tant que nation.

La Nouvelle Classe Politique et Sociale rappelle qu'il faut cultiver davantage le patriotisme afin de barrer la route à ce plan pernicieux ourdi par tous ceux-là qui, de l'intérieur tout comme de l'extérieur, veulent mettre la RD. Congo à feu et à sang. Ci-dessous, l'intégralité de cette Déclaration politique de la Nouvelle Classe Politique et Sociale !

NOUVELLE CLASSE POLITIQUE ET SOCIALE

OPPOSITION NATIONALISTE, NCPS

Déclaration Politique

Les Partis Politiques membres de la Nouvelle Classe Politique et Sociale « NCPS »/Opposition Nationaliste se sont réunis ce samedi 3 juin 2017 au siège du Parti Travailliste, sous la présidence de Monsieur Steve MBIKAYI MABULUKI, son porte-parole.

La rencontre a tourné autour de sanctions prises par certaines puissances étrangères contre certaines personnalités congolaises.

Après analyse de cette question, la Nouvelle Classe Politique et Sociale « NCPS »/Opposition Nationaliste constate que ces sanctions visent essentiellement les personnalités congolaises chargées du maintien de l'Ordre Public et de l'intégrité Territoriale.

Pour la NCPS, ce comportement néocolonialiste recèle un plan machiavélique tendant à décourager ces responsables congolais en vue de préparer un désordre généralisé dans le pays à l'instar de celui instauré en Lybie, après l'éviction de Mouhammar Kadhafi.

La Nouvelle Classe Politique et Sociale « NCPS »/Opposition Nationaliste est pour le respect des droits de l'homme dont elle condamne toute violation.

Cependant, la NCPS constate que le respect des droits de l'homme constitue toujours un alibi utilisé par certaines puissances pour justifier les ingérences intempestives dans les affaires intérieures des pays jugés faibles auxquels elles veulent imposer leur dictat ; faire et défaire leurs dirigeants dont la chute organisée avec les traitres de la cause nationale engendre un chaos généralisé ! Curieusement, à la suite de ce chaos, les désordres et violations de droit de l'homme ne sont plus dénoncés ! C'est le cas de l'Irak et de la Lybie qui vivent aujourd'hui dans une anarchie totale.

Quand chez eux, les terroristes qui prennent des supermarchés en otage sont tués à bout portant, la police fait du bon travail !

Quand chez nous, une milice coupe les têtes des citoyens innocents et se promène avec, quand elle incendie des villages entiers, les puissances impérialistes se taisent !

Quand lors des marches pacifiques, des inciviques se mêlent pour piller, casser et tuer, on n'évoque pas les droits de l'homme ! Les droits de l'homme sont évoqués quand la police intervient pour rétablir l'ordre ! Il s'agit d'une volonté manifeste de laisser s'installer un chaos dans notre pays !

Tenant compte de cette réalité, la NCPS/Opposition Nationaliste dénonce et condamne les prétendues sanctions infligées à nos compatriotes et se dit solidaire avec eux parce que les prétextes avancés pour justifier les prétendues sanctions sont faites de toutes pièces et sont cousues en blanc.

Face à cette menace, nous demandons à la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, de mettre de côté ses divisions, pour sauver la patrie en péril.

Au peuple congolais de se liguer comme un seul homme derrière les institutions de la République pour faire échec à ce plan macabre qui menace l'existence même de notre nation.

Cultivons davantage le patriotisme et barrons la route au plan machiavélique de ceux qui veulent mettre notre pays à feu et à sang, se cachant derrière le respect des droits de l'Homme.

Disons non à l'impérialisme !

Patrie ou la Mort, Nous vaincrons. Pour la NCPS,

Porte-Parole