Burkina Faso: Energie solaire - L"ambitieux" programme de l'AFD et de la BAD

L'Agence française de développement (AFD) et la Banque africaine de développement (BAD) veulent aider le Burkina à accroître son offre énergétique. En témoigne l'initiation d'un programme de développement de l'énergie solaire conjoint aux deux institutions, qui a été présenté au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le vendredi 2 juin 2017, au cours d'une audience. «Nous sommes venus présenter au Premier ministre, les résultats d'une mission conjointe de l'AFD et de la BAD sur le sujet de l'énergie solaire. L'AFD et la BAD ont initié, avec le gouvernement burkinabè, un programme solaire très ambitieux sur les années à venir. Ce programme vise à doter le Burkina de forts moyens de production solaire en vue de faciliter l'accès à l'énergie aux populations», a confié le directeur de l'AFD au Burkina, Tanguy Denieul, à l'issue de l'entrevue de près d'une heure. La mission menée, à l'écouter, était une mission de préidentification. «L'étape suivante, c'est la mobilisation de sommes importantes par l'AFD et la BAD pour financer des études, dont nous aurons les résultats d'ici la fin de l'année 2017 ou début 2018. Ces études permettront de calibrer les besoins d'investissements, les emplacements des centrales solaires et de voir à quel rythme les investissements seront réalisés », a-t-il précisé.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.