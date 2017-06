analyse

Crise ou drame dans la Kasaï ? Le point a été longuement examiné au cours de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga (ASSEPKA), tenue à Kinshasa du 29 au 31 mai 2017. Les Evêques n'y sont pas allés par le dos de la cuillère. Ils ont dressé un tableau pas reluisant.

Mais, plutôt, sombre et qui se résume en ces termes : phénomène Kamuina Nsapu, enrôlement des enfants et des jeunes dans des groupes armés et criminels, massacres de nombreux compatriotes aussi bien par les partisans de Kamuina Nsapu que par les forces de l'ordre, destruction méchante des biens publics, incitation à des antagonismes claniques, intimidations et insécurité généralisée, déplacement forcé de plusieurs milliers des personnes, hostilité contre l'Eglise catholique manifestée par la maltraitance des agents pastoraux et destruction des églises, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des couvents... De la racine du mal, les Evêques ne se trompent pas, non plus, en disant qu'elle est politique.

A l'heure qu'il est, ils sont d'avis que la solution ne viendrait que de l'application de l'Accord conclu par les parties prenantes au Centre interdiocésain de Kinshasa, appelé Accord de la Saint Sylvestre. Toute autre solution n'apporterait pas le « bien commun », affirment-ils. Or, après que les forces de l'ordre et l'armée s'y soient déployées, pour éradiquer les quelques poches de résistance, c'est lui-même, le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui s'y est rendu. Il a été au Kasaï central, le mardi 30 mai 2017.

Puis, il s'est déployé au Kasaï Oriental, deux provinces sérieusement secouées par le phénomène Kamuina Nsapu et ses affres. Quelle solution durable va-t-il proposer ?

Au-delà de la solution militaire, qui a montré ses limites à certains égards, parce que la paix du cœur est loin d'être une réalité, Kabila a invité les chefs coutumiers ainsi que tous les notables dans l'espace Kasaï, à faire preuve d'amour envers leurs administrés. Comment cela pourrait-il se matérialiser ou se concrétiser vis-à-vis des personnes démunies, déplacées ? Telle est la question. Tout compte fait, au lieu de considérer qu'il n'y a pas que le Kasaï, où sont enregistrés des soubresauts, d'autres cas similaires subviennent ailleurs.

Dans le grand Kivu, c'est presque chaque jour que sont signalées des violences. Hormis, peut être, ce qui se passe dans le Haut-Katanga, où le conflit est de nature interethnique. Crise politique, c'est aussi la mise en place du Conseil National de Suivi de l'Accord, CNSA, qui patauge. Les 48 heures accordées aux parties par le Chef de l'Etat, pour la transmission des listes, sont passées. Les 15 jours prévus dans l'Accord aussi. C'est la contradiction qui voit le jour avec des déclarations à l'infini. La Majorité présidentielle dit ne pas être concernée par cette querelle, qui relève de l'opposition. Celle-ci est, pourtant, écartelée.

Le Rassemblement, dans son aile de Kasa-Vubu, affirme avoir déjà fait sa part et n'attend que la convocation de la conférence. Celui de Limete est non partant, parce qu'il estime avoir déjà désigné le Président du CNSA, selon la lettre et l'esprit de l'Accord du 31 décembre 2016. Au Front pour le Respect de la Constitution, il y a deux listes qui posent problème. L'on citerait le nom de Fidèle Babala et d'Eve Bazaïba Et, pendant ce temps, le Chef de l'Etat est préoccupé par la restauration de la paix dans le Kasaï.

Pour mettre fin à toute la confusion ou cacophonie dans l'espace Kasaï et ailleurs, que tant dans la mise en place du CNSA, l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre reste la voie royale. Les Evêques insistent autant que tout congolais lambda ainsi que la communauté internationale.