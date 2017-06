Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: CAF-C1 - L'AS V.Club s'incline face à St George à Addis Abeba

Les matches se suivent et se ressemblent pour l'AS V.Club de Kinshasa dans la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF 2017. Après avoir perdu ses premières sorties contre l'Espérance et contre Mamelodi Sundowns (1 but contre 3 à chaque match), V.Club a respecté la tendance dimanche 4 juin avec une 3e défaite de rang concédée contre les Ethiopiens de St Georges (0-1).

Le but a été inscrit sur une faute technique du défenseur central Padoue Bompunga, qui a perdu le ballon dans la surface sur une glissade. D'une frappe splendide sur une passe en retrait, Salahdin Said (St. George) a inscrit l'unique but du match à la 60e minute de jeu.

Avec 0 point sur 9, la manche aller de V.Club est une catastrophe. A la 4e journée V.Club jouera mardi 20 juin 2017 contre les mêmes Ethiopiens de ST George à Kinshasa.