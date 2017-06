Ile Maurice: Facture d'eau - Les abonnés de la CWA crient au secours

C'est sa première participation au Sial China Innovation Competition 2017. Et Maurice s'est vu décerner le… Plus »

Cette question, Sarah Thandrayen se la pose aussi depuis novembre 2016. «Ma facture est passée de Rs 220 à Rs 640. Je suis tombée des nues, ça m'a choquée.» Un trou dans son budget lourd à porter, financièrement, pour cette maman qui élève seule ses enfants. Remontée comme un coucou suisse, rouge-gorge de colère, la Portlouisienne n'a pas manqué d'appeler les préposés de la Central Water Authority (CWA) pour leur dire le fond de sa pensée. «J'y suis allée en avril. Après deux ou trois semaines, j'ai reçu une lettre pour me dire qu'ils avaient inspecté le compteur et que tout était O.K. Je ne sais pas quand celui chargé de l'inspection est passé, je n'ai vu personne !» Depuis, le montant est tout aussi élevé, alors que sa patience, elle, ne cesse de baisser.

Pour Shalini, c'est la goutte de trop. Elle fracasserait volontiers un vase sur la tête du Meter Reader si la bienséance ne l'en empêchait pas. La raison étant que, depuis trois mois, le montant affiché sur sa facture d'eau a presque doublé. «C'est passé de Rs 300 à environ Rs 600», affirme cette habitante de Montagne-Blanche, verte de rage. Pourtant, assure la jeune femme, sa consommation n'a pas augmenté. «Je travaille et il n'y a personne à la maison pendant la journée.» La lessive, elle n'en fait qu'une fois par semaine, comme d'habitude, depuis des années. «Nous avons bien un réservoir d'eau au-dessus de la maison, mais lui aussi, cela fait des années qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'on paye plus ?»

