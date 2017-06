Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'Environnement - Amy Ambatobe en appelle à une prise de conscience individuelle et collective

Le nouveau Ministre congolais de l'Environnement et Développement Durable, Amy Ambatobe Nyongolo a, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année, invité les congolais à accorder une place de choix à la protection de la terre qu'il a qualifiée comme étant «notre bien commun». Il l'a dit dans son message officiel, le samedi 3 juin 2015, dans son cabinet de travail situé sur l'avenue des cliniques, dans la municipalité de la Gombe. Il a salué, également, les efforts qu'entreprend le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'intégrité retrouvée de la RDC et de son attention dans le suivi des activités du secteur de l'EDD.

D'entre de jeu, dans son allocution, Amy Ambatobe a circonscrit le cadre de cette célébration en ces termes : «le 05 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'Environnement, conformément aux recommandations de la Conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement ». Et de lancer son appel : «j'invite donc chacun de nous à une prise de conscience individuelle et collective pour que survive à jamais les bienfaits que nous apporte la nature».

En effet, le thème retenu de cette journée de haute facture pour l'année 2017 est : «rapprocher les gens de la nature». Ce, dans le but d'attirer davantage les hommes de la nature, non seulement pour apprécier sa beauté, mais surtout, pour comprendre son importance et ainsi répondre à l'appel lancé par la communauté internationale pour la protection de la terre.

En choisissant ce thème, selon lui, l'humanité veut en même temps mettre l'accent sur le besoin urgent au changement de comportement vis-à-vis de la nature et ses ressources naturelles. Cette célébration offre une occasion, une fois de plus, aux autorités administratives et coutumières, aux industriels, aux milieux d'affaires, aux différents acteurs économiques et sociaux de réaffirmer encore et toujours leur engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable.

Premier salon de l'environnement

Selon le Ministre l'environnement, pour donner un cachet spécial à cette célébration, son ministère décrète ce mois de juin «mois de l'Environnement». Raison pour laquelle, hormis la validation du Programme National Environnement Forêt Eaux et Biodiversité (PNEFEB), le 05 décembre 2013, le premier salon de l'environnement sera organisé au cours de ce mois pour rapprocher les gens de la Nature. Ce programme offre l'occasion d'une bonne préparation de la RDC pour sa participation à la COP23 à Bonn, en Allemagne.

Objectifs de la journée

On retiendra quatre objectifs poursuivis pour cette journée. Il s'agit, entre autres, de donner un visage humain aux problèmes environnementaux, d'amener le peuple à devenir les agents actifs du développement durable et équitable, de promouvoir la compréhension du fait que les communautés soient incontournables dans les changements d'attitudes en ce qui concerne les problèmes environnementaux et de défendre le partenariat qui permet à toutes les nations et peuples d'apprécier un futur plus sûr et plus prospère.