Afrique de l'Ouest: Proposition de coopération d'Israel et le statut d'Etat membre du Maroc à l'etude

Chose promise, chose due. Les Chefs d'Etat et de gouvernememt de la CEDEAO reunis ce dimanche en session a Monrovia ont… Plus »

Le meme document indique qu'"a l'ordre du jour de la session sont également inscrits des cérémonies de signature et de pose de première pierre, ainsi que l'examen, à huis clos, de demandes pendantes pour l'octroi de la qualité de membre, des statuts d'observateur ou d'Etat associé de la CEDEAO". Parmi ces demandes, il y a celle du Maroc qui souhaite quitter le statut d'observateur pour celui de membre a part entiere et dont le roi s'est finalement abstenu de faire le deplacement de Monrovia pour certaines considerations.

Aussi, "Ce sommet qui intervient dans le contexte de la réforme institutionnelle de l'organisation abordera plusieurs questions d'importance au niveau communautaire et diplomatique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, invité de la conférence, soumettra aux chefs d'Etat et de gouvernement une proposition de coopération dans le domaine agricole et de la lutte contre le terrorisme".

Cette réunion verra également la participation de M. le Président de la Commission de l'Union africaine, de Mme la vice-présidente de la Commission européenne et du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'ouest et le Sahel.

